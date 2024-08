Búrky ničia všetko, čo im stojí v ceste: Hlásia vyvrátené stromy, v tejto oblasti hrozí aj nebezpečný downburst

Na väčšine územia Slovenska sa môžu v sobotu vyskytnúť búrky. Mnohé okresy môžu zároveň potrápiť vysoké teploty. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy pred búrkami platia pre celý Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický a Žilinský kraj, ako aj pre okresy Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa, Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves. Podľa meteorológov je však malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov (mm) za 30 minút, nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu (km/h) a krúpami. Výstrahy predbežne platia do 20.00 h.

Mnohé okresy môžu zároveň potrápiť vysoké teploty, ktoré by sa mohli vyšplhať na 33 až 34 stupňov Celzia. Týka sa to celého Nitrianskeho kraja, takmer celého Trnavského a Košického kraja, väčšiny okresov Bratislavského a Banskobystrického kraja a okresov Humenné a Vranov nad Topľou. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ pripomína SHMÚ s tým, že pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká. Výstrahy platia od 13.00 do 19.00 h.

Vyskytnúť sa môže downburst

Ako na svojom webe informuje iMeteo, búrka v Detve bola mimoriadne intenzívna. Okrem výrazného dažďa tam úradoval aj silný vietor, vyskytovať sa tu môže downburst.

„Downburst je meteorologický jav, pri ktorom dôjde k prudkému klesaniu chladného vzduchu z búrkového oblaku smerom k zemi. Keď tento vzduch dosiahne povrch, šíri sa do všetkých smerov a spôsobuje náhle, veľmi silné a nárazové vetry. Downbursty môžu spôsobiť rozsiahle škody, podobné tým, ktoré spôsobujú tornáda, avšak bez rotácie vetra,“ dodáva iMeteo.

Búrky na strednom Slovensku sú aktuálne najsilnejšie, očakávajú sa aj škody na majetku. Momentálne sa z Banskobystrického kraja premiestňujú do Košického kraja, Revúcej a Rožňavy.

Podľa portálu iMeteo je cesta z Klenovca aktuálne uzavretá, búrka tam povyvracala stromy.