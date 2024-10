Budúcich dôchodcov čakajú ešte nižšie dôchodky, ako majú penzisti teraz. Odborník vysvetlil, prečo je to tak

V súčasnosti môžu ísť do dôchodku ľudia, ktorí dosiahli dôchodkový vek a získali aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia. Nižší ako všeobecný dôchodkový vek majú ženy, ktoré vychovali aspoň jedno dieťa. Dôchodkový vek a výšku dôchodku však ovplyvňuje viacero vecí.

Článok pokračuje pod videom ↓

Tento rok môžu do dôchodku odísť napríklad bezdetní ľudia vo veku 63 rokov a dva mesiace. Stále sa totiž dôchodkový vek riadi prehľadnou tabuľkou od Sociálnej poisťovne, ako sme vás informovali v článku. Tá zobrazuje dôchodkový vek ľudí narodených do roku 1966. Ako informuje Sociálna poisťovňa, dôchodkový vek poistencov narodených po roku 1966 bude známy päť rokov pred dovŕšením dôchodkového veku poistenca a stanoví sa opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Zlé vyhliadky pre budúcich dôchodcov

Suma dôchodku sa vypočíta ako: POMB x ODP x ADH, pričom POMB = priemerný osobný mzdový bod, ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku.

Háčik nastáva pri období dôchodkového poistenia. „Nie každý vie, že v prvom pilieri tiká časovaná bomba, ktorá zasiahne ročníky približne od roku narodenia 1981 a mladších,“ varoval odborník Jozef Mihál v príspevku a hneď aj vysvetlil prečo.

„Po prvé, od roku 2004 sa doba štúdia na strednej a vysokej škole (po skončení povinnej školskej dochádzky) nezapočítava do získanej doby dôchodkového poistenia. V mojom príklade nižšie, pani Jaroslava (ročník 1962) MÁ ZAPOČÍTANÝCH 8 rokov štúdia na strednej a vysokej škole do získanej doby dôchodkového poistenia – pani Miroslava (ročník 1988) NEMÁ ZAPOČÍTANÚ dobu štúdia do získanej doby dôchodkového poistenia,“ začal vysvetľovať odborník, uvádzajúc príklady.

Ďalší rozdiel nastal tu: „Po druhé, od roku 2001 sa doba evidencie na úrade práce započítava do získanej doby dôchodkového poistenia len za dobu, kedy daná osoba poberala dávku (podporu), od roku 2004 sa doba evidencie na úrade práce nezapočítava vôbec. V mojom príklade nižšie, pani Jaroslava (ročník 1962) MÁ ZAPOČÍTANÉ 2 roky v evidencií na úrade práce do získanej doby dôchodkového poistenia – pani Miroslava (ročník 1988) NEMÁ ZAPOČÍTANÉ 2 roky v evidencii na úrade práce do získanej doby dôchodkového poistenia.“

„Po tretie, pri výpočte priemerného osobného mzdového bodu sa ženám do výpočtu započítava doba výchovy detí (doba na MD, RD) až od roku 2004 – a priznáva sa im osobný mzdový bod LEN niečo nad 0,5 – čo im KAZÍ výsledný priemerný osobný mzdový bod. V mojom príklade nižšie, pani Jaroslava (ročník 1962) NEMÁ ZAPOČÍTANÝCH 5 rokov výchovy detí do výpočtu POMB, preto má POMB = 1,0. Naopak, pani Miroslava (ročník 1988) MÁ ZAPOČÍTANÝCH 5 rokov výchovy detí do výpočtu POMB, preto má POMB len 0,93,“ vysvetlil Mihál.

Aký je celkový rozdiel