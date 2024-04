Bude Slovensko opäť súčasťou najväčšej európskej pesničkovej súťaže? Verdikt je už jasný, zasiahla súčasná vláda

Pesničková súťaž Eurovízia už od roku 1956 patrí k najsledovanejším hudobným programom roka naprieč krajinami Európy. Súťaže, ktorú organizuje Európska vysielacia únia, sa môže zúčastniť každá krajina, ktorá má v tejto únii členstvo. To znamená, že aj Slovensko.

Našu krajinu vďaka verejnoprávnemu Rozhlasu a televízii Slovenska (a v minulosti Slovenskej televízii) reprezentovalo celkovo 7 autorských skladieb. Naposledy Slovensko na Eurovision Song Contest v priamych prenosoch reprezentoval v roku 2012 spevák Miro Šmajda. Odvtedy sa Slovensko Eurovízie, jedného z najlukratívnejšieho projektu schopného dostatočne spropagovať tunajšie okolie a kultúru, nezúčastňuje. Najčastejším dôvodom pritom nie je nedostatok umelcov, ktorých by sme ako zástupcov mohli do súťaže poslať, ale peniaze.

Slovensko sa mohlo vrátiť do Eurovízie

Nádej, že by sa Slovensko do Eurovízie mohlo vrátiť, pritom ešte minulý rok tunajším fanúšikom súťaže dal generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj, píše web spravodajskej televízie TA3.

RTVS, celkom pochopiteľne, každý jeden rok opakovala, že by sa rada zapojila do Eurovízie, príliš vysoké náklady jej to však nikdy nedovolili. Po zmene financovania RTVS ešte bývalou vládou ale televízia dostala finančnú injekciu, ktorá mohla plány oživiť. Manažment veril, že by sa Slovensko mohlo do Eurovízie vrátiť už v roku 2025. Napokon je ale všetko úplne inak.

Plány prekazila nová vláda

Nová vláda totiž ešte koncom roka 2023 príspevok zo štátneho rozpočtu výrazne znížila, takže RTVS musela improvizovať tiež a všetky svoje plánované projekty taktiež výrazne oklieštiť.

„Vzhľadom na zníženú výšku príspevku zo štátneho rozpočtu pre RTVS, o ktorej bolo rozhodnuté koncom roka 2023, sa RTVS do Eurovízie nezapojí ani v ďalších obdobiach. Účasť slovenských umelcov je spojená s vysokými finančnými nákladmi, na ktoré RTVS nemá zdroje,“ uviedla pre TA3 vedúca odboru komunikácie RTVS Zuzana Vicelová.