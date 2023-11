Bol násilný, spával s teenagerkami a chodil na swingers párty: Zmiznutie Maddie McCann môžu pomôcť vyriešiť dôležité svedkyne

Vyšetrovatelia a ani rodičia malej Maddie McCann ani po rokoch nestrácajú nádej, že sa prípad jej zmiznutia podarí objasniť. Najnovšie sa tím vyšetrovateľov rozhodol opäť pátrať po milenkách hlavného podozrivého.

Christian Brueckner aj naďalej zostáva hlavným podozrivým zo zmiznutia malej Maddie McCann. Nemeckí vyšetrovatelia, ktorí na prípade pracujú, sa domnievajú, že niekdajšie milenky Bruecknera by mohli byť kľúčovými svedkyňami v prípade, ktorý by sa tak po rokoch mohol dočkať svojho konca, píše web britského denníka The Sun.

Pomôžu zostaviť detailnejšiu časovú os podozrivého

Dôvodom je, že bývalé milenky by im mohli pomôcť v zostavovaní konkrétnej časovej osi obdobia, počas ktorého sa Brueckner zdržiaval v portugalskom Praia De Luz. Práve odtiaľ 3-ročná Maddie v roku 2007 počas svojej dovolenky s rodičmi bez stopy zmizla.

Dlhé roky sa má za to, že v Praia De Luz nemal podozrivý stále miesto bývania, žil v dodávke a po ostrove sa premiestňoval. „Policajti sú si ale istí, že niekto niekde vie informácie, ktoré by mohli byť životne dôležité,“ citoval zdroj denník The Sun.

Bol agresívny a zúčastňoval sa swingers párty

Nie je to pritom prvýkrát, že vyšetrovatelia hľadajú bývalé milenky podozrivého. Pred dvomi rokmi sa policajtom sama prihlásila istá Nuray Oezgenová, ktorá sa s Bruecknerom mala stretnúť v roku 2012 v bare a po čase sa k nemu nasťahovať. O mesiac neskôr vraj ale začal piť a bol agresívny.

Podľa Oezgenovej mal Brueckner vždy záujem o mladé dievčatá a mal sa s nimi zúčastňovať aj swingers párty. Nuray od neho odišla v momente, keď sa dozvedela, že Brueckner mal vzťah s neplnoletou tínedžerkou, s ktorou mal súložiť aj v ich spoločnom byte.

Či sa podarí vyšetrovateľom nájsť niektorú z ďalších Bruecknerových bývalých partneriek a či sa ich aj podarí presvedčiť prehovoriť, ukáže až čas.