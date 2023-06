Máte takúto schopnosť aj vy? Rýchly psychologický test odhalí, či „počujete“ očami

Hlavným zmyslom pre človeka je zrak. Sme na ňom závislí v každom aspekte nášho života. Bez neho by sme nemohli normálne fungovať. Čo sa týka reči, tá je multimodálna, čo znamená, že sa spolieha na sluchové zložky a vizuálne informácie. Prejavuje sa každý deň hlavne u tých, ktorí trpia sluchovým postihnutím.

Hoci počujú nejaké zvuky, spoliehajú sa aj na pohyby pier, teda vizuálne zložky používajú na dešifrovanie reči, zvuku a jednotlivých slov. Úplne prirodzená vec, ktorá sa deje automaticky. Každý deň používame sluchové a vizuálne informácie, aby sme pochopili, čo ľudia hovoria.

Ako na to?

Fenomén vnímania, ktorý ukazuje na spoluprácu vizuálneho stimulu a zvuku pri vytvorení vnímania reči sa nazýva McGurkov efekt. Aj keď vám to nič nehovorí, je možné, že ste ho už zažili. Presvedčte sa nasledujúcim testom, zverejnenom na portáli Your Tango, ktorý ukáže, či ste schopní „počuť“ svojimi očami. Dobre čítate. Video otestuje vašu schopnosť kombinácie zrakových a sluchových zmyslov.

Test začína tým, že muž opakovane hovorí „ba-ba-ba“. Počujete zvuk a zároveň vidíte pohyb jeho pier. Ak by ste mu čítali len z pier, prišli by ste na správny zvuk, ktorý vydáva. Nasleduje ďalší klip, ktorý vydáva podobný zvuk, ale možno si všimnúť, že pohyb jeho pier vyslovuje „va-va-va“ alebo „fa-fa-fa“. Je teda jasné, ako by ste odpovedali na otázku, ak by sa vás niekto spýtal, čo ste počuli. V skutočnosti bol však vydaný ten istý zvuk, zmenila sa len vizuálna reč, aby vás vyviedla z miery. Stalo sa to aj vám? Práve ste zažili McGurkov efekt.

Čo je to McGurkov efekt?

Tento efekt opisuje jav, ktorý vysvetľuje, aký vplyv má zraková informácia na to, čo človek počuje. Je pomenovaný podľa Harryho McGurka, ktorý sa podieľal na výskume v 70. rokoch minulého storočia. Ak ste niekedy počuli zvuky reči odlišne v závislosti od pohybu úst, boli ste svedkom McGurkovho efektu.

Keď počúvame reč, snažíme sa ju interpretovať pohľadom na tvary, napríklad pohybom úst pri rozprávaní. Ak zvuk nepočujeme, mozog automaticky hľadá vizuálne stopy, aby určil, čo dotyčný hovorí. Často sa preto stáva, že si môžete nesprávnym spôsobom vysvetliť veci, ktoré nám niekto hovorí.