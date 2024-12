Niečo také bizarné ste ešte nepočuli. Elena Vacvalová zažila nečakanú situáciu, ktorá vás poriadne zaskočí

Moderátorka, ktorá dlhé roky tvorila s Oliverom Andrásym humoristickú dvojicu známu z obľúbených relácií „Dereš“ a „Aj múdry schybí“, zažila množstvo vtipných momentov nielen pri natáčaní. Vedela by rozprávať aj o okamihoch bez kamery, pričom do pamäti sa jej vryla hlavne jedna nevšedná situácia, ktorá sa udiala v bratislavských uliciach.

Málokto by vedel prehlásiť, že má za sebou zaujímavú skúsenosť s bezdomovcom, o ktorej moderátorka porozprávala pre portál MyNitra. Známa tvár z televíznej obrazovky Elena Vacvalová, ktorú v šoubiznise volajú „Eňa“, zažila niečo, čo vôbec nie je bežné. Dnes na to spomína s úsmevom a zatiaľ čo roky rozosmievala televíznych divákov, tentoraz sa okrem Olivera Andrásyho našiel človek bežne v uliciach, ktorý pobavil samotnú moderátorku.

Prekvapila ju reakcia bezdomovca

Spočiatku to vyzerá tak, že nejde o nič nezvyčajné. No neskôr nastal okamih, ktorý to celé zmenil. „Išla som raz popod Michalskú bránu a tam sedel bezdomovec so škatuľou s pár drobnými. Povedala som si – urobím veľkú vec, nech to čert berie a hodila som mu stokorunáčku,“ povedala humoristka, ktorú vzápätí prekvapila reakcia bezdomovca.

„Čakala som, že vyskočí celý šťastný, a on len sklonený pozeral do škatule. Hovorím si – tak toto teda nie, počkám si, možno ju nezbadal…“ pokračovala moderátorka s bizarnou historkou. Čo však nasledovalo potom, nečakala ani vo sne. „Po hodnej chvíli však zdvihol hlavu, pozrel na mňa a vyhŕkol: A ty čo čakáš? Že ti vydám?“ uviedla.

Ťažko si nepamätať na úsmevnú príhodu, ktorá sa stala obľúbenej humoristke.