Ako si udržať lásku? Tajomstvo dlhotrvajúceho vzťahu spočíva v tejto maličkosti

Hoci v dnešnej dobe naraziť na vzťahy, ktoré trvajú dlhé roky a partneri sú v ňom spokojní, je o niečo ťažšie, predsa len existujú! Skúste sa obzrieť okolo seba a určite stretnete starší manželský pár, ktorý oslávi 50 výročie svadby, alebo známeho, ktorý si nevie predstaviť život bez svojej polovičky. Čo majú spoločné?

Článok pokračuje pod videom ↓

Ak by ste sa opýtali všetkých párov, aby prezradili svoj recept na fungujúci vzťah, zistili by ste, že za tým nie je žiadna veda. Zhodli by sa na jednom: dôležitá je komunikácia. Nebyť ticho, vedieť sa o všetkom porozprávať a vypočuť si svojho partnera znie na prvý pohľad ako samozrejmosť, no nie je to tak.

V dnešnej dobe to robí málokto, preto nie div, že rozchodov pribúda. Bez komunikácie nezistíte, čo partner potrebuje a nevyriešite krízu či iný problém vo vzťahu. Ak sa nerozprávate, tomu druhému sa postupne začnete vzďaľovať. Šťastné páry sa vedia porozprávať o čomkoľvek a neboja sa vysloviť nahlas, čo im prekáža vo vzťahu.

Pozrite sa na 3 veci, ktoré by ste mali podľa portálu popsugar.com splniť, aby ste dosiahli úspešnú komunikáciu:

Vyjadrite svoje potreby a pocity

Ak budete ticho, váš partner nemôže vedieť, čo od vášho vzťahu vlastne očakávate. Vyjadrite jasne svoje pocity, či už ste šťastná alebo rozrušená, aby ste boli na rovnakej vlne. Vaša polovička vám nevie čítať myšlienky. Možno sa o sebe dozviete niečo nové.

Buďte úprimná

V momente, keď začnete klamať, všetko sa začne postupne kaziť. Ak nedokážete byť úprimná k osobe, ktorú milujete, na čo to má celé zmysel? Buďte viac otvorená a porozprávajte sa o zlom dni v práci. Čím viac skúseností zdieľate, tým si budete bližší.

Nezabúdajte počúvať

Vo vzťahu sú vždy dvaja. Váš partner by mal s vami tiež komunikovať. Buďte dobrou poslucháčkou a dbajte na to, aby ste pochopili všetko, čo hovorí. Nie ste dokonalá, takže ak treba vo vzťahu spraviť nejaké ústupky, buďte otvorená k zmenám, ktoré by pomohli vášmu vzťahu.

Ak budete komunikáciu trénovať každý deň, uvidíte, že váš vzťah bude silnejší ako kedykoľvek predtým. Niekedy je to ťažké, ale tie najväčšie výzvy vždy stoja za konečný výsledok.