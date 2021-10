Biznis s bakalárkami a diplomovkami by sa mohol čoskoro skončiť. Za podvod má hroziť pokuta až 50-tisíc eur

Nadácia Zastavme korupciu a Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) chcú spoločne zakročiť proti obchodovaniu so záverečnými prácami. Preto navrhujú, aby sa v rámci novely vysokoškolského zákona zaviedli nové pojmy, ako sú akademický podvod či účasť na akademickom podvode. Za obchodovanie so záverečnými prácami má podľa nich hroziť pokuta vo výške 10 000 až 50 000 eur.

Podľa analýzy z dielne Nadácie Zastavme korupciu vyplýva, že až 15 percent absolventov môže končiť štúdium s kúpenými záverečnými prácami. Legislatíva v tejto oblasti je momentálne nedostatočná. “Firmy podnikajúce v oblasti predaja záverečných prác sa skrývajú za poskytovanie podkladov,” povedal v utorok počas tlačovej konferencie Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu a dodal, že študentov páchajúcich podvod väčšinou školy neodhalia.

Tituly našich politikov

Riešiť tento problém je na mieste, keďže škandály siahajú až do radov politikov a na zmenu je potrebná aj zmena zákona. Prácami, na ktorých sa nepodieľali politici sa zaoberala aj Študentská rad a vysokých škôl (ŠRVŠ), ktorá vyzvala napríklad Borisa Kollára ale aj Igora Matoviča, aby sa vzdali svojho titulu. Vtedajší premiér sa stále vyhováral, že titulu sa vzdá, keď mu to umožní zákon. Svoju prácu si síce nenechal vyhotoviť u “profi firmy”, no priznal, že ju ani nepísal on.

Nadácia spolu so Zuzanou Adamovou z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a predsedom ŠRVŠ Filipom Šuranom pripravili návrh novely vysokoškolského zákona. Podľa slov Šurana chce ŠRVŠ tieto zmeny predložiť v rámci medzirezortného pripomienkového konania k pripravovanej novele vysokoškolského zákona. Novela zákona o vysokých školách má byť do legislatívneho procesu predložená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v najbližších dňoch.

Nový pojem- akademický podvod

“Do zákona navrhujeme pridať nový pojem – akademický podvod, ktorý by znamenal predloženie záverečnej práce, ktorá nie je výsledkom vlastnej a samostatnej činnosti študenta,” povedala Adamová. Poznamenala, že za takéto konanie by študentom hrozila strata nadobudnutého titulu.

Nadácia takisto navrhuje, aby zákon zaviedol pojem účasť na akademickom podvode. “Firmám a osobám, ktoré napíšu alebo nechajú napísať prácu pre študenta alebo takéto služby propagujú, by podľa nášho návrhu hrozila pokuta od 10 000 do 50 000 eur,” povedal Suchý. Podľa slov Šurana chcú oceniť prístup ministerstva školstva, ktoré už podľa jeho slov avizovalo, že táto zmena má ich podporu.

Na Slovensku pôsobí podľa Suchého najmenej 22 aktívnych webstránok, ktoré študentom predávajú záverečné práce na kľúč. Práce pre nich píšu aj zamestnanci vysokých škôl. Vyplýva to zo zistení Nadácie Zastavme korupciu, ktorá analyzovala trh so záverečnými prácami.