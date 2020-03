Bhutánsky premiér má výročie, no nechce dary. Ľudí vyzýva, aby si radšej adoptovali psíka alebo zasadili strom

Niekoho poteší kniha, zaujímavý kúsok do šatníka či niečo sladké pod zub. Pokiaľ však ide o významnú osobnosť, akou je napríklad premiér, čokoláda zvyčajne nestačí. S touto filozofiou však nesúhlasí bhutánsky premiér. Ten sa totiž rozhodol, že žiadne drahé dary nechce. Namiesto toho obyvateľov krajiny vyzýva, aby na jeho počesť zasadili strom alebo si adoptovali zvieratko z útulku.

Bhután sa radí medzi krajiny, ktoré fascinujú mnoho ľudí. Je známy napríklad tým, že sa pred vonkajším svetom uzatvára a za svoje hranice nevpustí len tak kohokoľvek. Za vstup do krajiny sa platí a davy turistov obliehajúcich pamiatky tu určite nestretnete. Za raritu je možné považovať aj premiéra Lotaya Tsheringa. Ako informuje portál My Modern Met, 10. mája bude oslavovať 50. narodeniny, no akékoľvek drahé dary odmieta.

Ľudí žiada, aby sa namiesto darov sústredili na to, ako môžu pomôcť svojej krajine. Občanov Bhutánu nabáda k tomu, aby na jeho počesť vysadili strom, adoptovali si zvieratko z útulku alebo pomohli vyčistiť ulice od odpadkov. V Bhutáne sa totiž v uliciach pohybuje množstvo túlavých psov a aj keď úrady robia, čo môžu, aby problém vyriešili, je potrebná pomocná ruka obyvateľov.

Minulý rok v júli bol zavedený program s názvom Bhutan’s National Dog Population Management Strategy, ktorého cieľom je túlavé psíky z ulíc dostať najmä prostredníctvom adopcie a rôznych komunitných iniciatív. Zdá sa však, že ľudia vzali žiadosť Lotaya Tsheringa naozaj vážne a chystajú sa priložiť ruku k dielu. Bhutánsky novinár Namgay Zam dokonca prostredníctvom Twitteru uverejnil informáciu, že už stihol adoptovať z útulkov troch psíkov.

Our @PMBhutan has just asked every Bhutanese family to adopt a stray dog each as a gift for His Majesty on His Birthday today in order to deal with our stray dog population problem in a humane manner. And to plant a tree.

My fiance and I have adopted 3 strays already. 🙂

— Namgay Zam 🎈 (@namgayzam) February 21, 2020