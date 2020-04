Bezplatné filmové pondelky na Facebooku: Táto produkčná spoločnosť streamuje známe filmy zadarmo

V súvislosti s karanténnymi opatreniami a faktom, že mnohí ľudia z celého sveta zostali z jedného dňa na druhý doma, sa zvýšil dopyt po streamovacích službách. Samozrejme, mnohé ponúkajú obsah za poplatok, no nájdu sa aj také, ktoré si môžete bezplatne vyskúšať či otestovať free verzie iných, v ktorých ale áčkovú produkciu skôr nečakajte. No a potom sú tu ešte aj filmové spoločnosti, ktoré sa rozhodli ľudí v ich domovoch zabaviť inak.

Pre všetkých filmových fanúšikov, ktorých už obsah na známych streamovacích službách nebaví, si známa produkčná spoločnosť Focus Features pripravila zaujímavý program na každý pondelok počas celého apríla. Počnúc dneškom podľa informácií portálu Comming Soon zaviedla Free Movie Mondays, počas ktorých bude vždy jednorazovo streamovať niektorý z filmov z vlastnej dielne.

Vstupné na tento streaming sa neplatí a prístupný bude pre všetýkch, ktorí zájdu na oficiálny facebookový profil produkčnej spoločnosti. Tu bude Focus Feautures pravidelne aj filmy streamovať.

Od dnes vždy každý pondelok o 20:00 si môžete pustiť exkluzívny stream, po ktorom bude nasledovať aj odpovedanie na otázky divákov a fanúšikov. Otázky však filmová spoločnosť na dnešok už zbierala, zvyšné bude zbierať nasledujúce dni.

Čo všetko bude Focus Features streamovať? 6. apríl | Gosford Park (po streame bude na otázky fanúšikov odpovedať scenárista snímky Julian Fellowes) 13. apríl | Až vyjde Mesiac (Moonrise Kingdom) – po streame bude na otázky odpovedať režisér filmu Wes Anderson, zbierať sa budú 7. apríla 20. apríl | Flákači (Mallrats) – exkluzívna „Watch Party“ s Kevinom Smithom 27. apríl | Moje leto lásky (My Summer of Love)

Nejde o prvý pokus

Nie je to pritom prvýkrát, čo spoločnosť Focus Features takto streamuje filmy. Niečo podobné testovali už v roku 2017 pri príležitosti svojich 15. rokov existencie. Vtedy dostali preistor legendárne snímky ako Pýcha a predsudok (Pride & Prejudice) či Večný svit nepoškvrnenej mysle (Eternal Sunshine of the Spotless Mind).

Ako ďalej portál Coming Soon uvádza, každý live stream bude tiež aj možnosťou na podporu filmového priemyslu. Každý divák bude môcť prispieť ľubovoľnou čiastkou na Entertainment Industry Foundation’s COVID-19 Response Fund, ktorý bol založený za účelom pomoci tým, ktorí vo filmovom priemysle pracujú a ich príjem bol ovplyvnený reštrikciami v súvislosti s bojom proti novému koronavírusu.

Viac informácií sa dozviete na webe Focus Features či na ich oficiálnom facebookovom profile.