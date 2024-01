Zomrel známy herec zo seriálu Kobra 11. Pri nešťastí prišli o život aj jeho dve dcéry

Fanúšikov kinematografie, a najmä kultového seriálu Kobra 11, dnes zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 51 rokov zomrel herec Christian Oliver, ktorý niekoľko rokov stvárňoval kolegu Erdogana Atalaya v spomínanom seriály. Správu priniesol portál NBC News.

Tragická nehoda

Oliver zomrel v piatok na rodinnej dovolenke v Karibiku. Osudným sa mu stal vyhliadkový let. Malé jednoprúdové lietadlo sa podľa dostupných informácií dostalo do problémov a pilot sa snažil pristáť na mori. Na miesto okamžite prišli záchranári, no bolo neskoro. Z vody už len vytiahli štyri telá.

Pri nehode prišli o život aj hercove dve malé dcéry vo veku 10 a 12 rokov. Christiana Olivera mohli ľudia poznať aj z filmov ako Valkýra s Tomom Cruisom, Indiana Jones či Speed Racer.