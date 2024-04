Beňová kritizuje médiá, Korčok sa podľa nej ľutuje. Príbeh herečky Tormovej o okuliaroch označila za trápne klamstvo

V sobotňajších prezidentských voľbách si voliči a voličky demokraticky vybrali svojho prezidenta. Vyhral Peter Pellegrini, šéf strany Hlas-SD a predseda parlamentu. Po ohlásení výsledkov mu na sociálnych sieťach zagratulovali nielen politici z Českej republiky, alebo Viktor Orbán, ale aj najbližší spolupracovníci.

Jeho stranícky najbližší ľudia – Denisa Saková a Richard Raši – mu venovali len strohý status s gratuláciou o tom, že vyhralo Slovensko a ľudia. Naopak, europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová zverejnila na facebooku status s hodnotením politológov a sociológov, s odkazom pre Korčoka, opozíciu, a ako býva na Slovensku dobrým zvykom, aj pre médiá.

Beňová analyzuje výsledky

„Sociológom, politológom ani analytikom žiadna z prognóz nevyšla. Postupne sme mohli vidieť, ako sa menia výrazy na tvárach „komentujúcich“ a tí skúsenejší vymenili blažené úsmevy za prekvapené výrazy v tvári, tí menej skúsení sa tak povediac zrútili,“ napísala Beňová.

Rozhodla sa nebyť nič dlžná započatému spôsobu, akým komunikoval Peter Pellegrini o podporovateľoch Ivana Korčoka a nazvala ich „elitami“.

Spomenula „zakázané okuliare“, ktoré sa náhodou stali symbolom Ivana Korčoka po tom, ako Kristína Tormová spomenula, že si pri natáčaní musela svoje okuliare, ktoré nosí roky, odložiť, aby nerobila diplomatovi reklamu. Beňová píše aj o podľa nej trápnom vystúpení jednej z herečiek, ktorá „nevedela ani prečítať, čo jej napísali“.

Korčoka skritizovala za to, že celý večer zavŕšil nedôstojným sebaľútostným prejavom. Koaliční politici a podporovatelia Petra Pellegriniho Ivana Korčoka počas celej kampane označovali za „najväčšie zlo“, osobu, ktorá Slovensko poženie do vojny a strašili tým, že jeho výhra znamená automatické poslanie slovenských mužov na Ukrajinu. Pellegrini napriek tomu tvrdil, že on samotný zažil silnejšiu antikampaň a že jeho súper bol voči nemu útočný.

Podľa europoslankyne však ďalšie analýzy nie sú potrebné a kampaň, ktorú viedol víťaz volieb, je v poriadku. „Peter Pellegrini nevyhral preto, lebo sa ľudia báli vojny či preto, že nechcú registrované partnerstvá a neboli ani o Ukrajine. Chápem, že sa to tak budú snažiť „predávať“ liberálne médiá a politici, ale hlboko sa mýlia, podobne, ako sa mýlili počas celej kampane a počas volebnej noci,“ myslí si.

Vyhlásila tiež, že tieto voľby boli o boji koalície proti opozícii. Koalícia podľa nej dostala po viac ako pol roku vládnutia opätovnú podporu od ľudí v priamych voľbách a opäť s nadpriemerne vysokou účasťou. Výsledky volieb sú však, ako tvrdí europoslankyňa, „odpoveďou na bezprecedentné zasahovanie médií a mimovládnych organizácií do politiky“.

„Nemusí sa vám to páčiť, dámy a páni, ale to najmä VY ste zmobilizovali ľudí, aby voliť v 2. kole prišli. A aby hlasovali proti vašej demagógii, ktorú šírite najmä voči SMER-SSD. Nakoniec, najlepšie to dokazuje Denník N a jeho komentátori,“ pokračuje s analýzou.

Chybou podľa nej je, že komentátori tohto média nazvali Pellegriniho po jeho víťazstve „popleteným lúzrom“. Riaditeľ online Denník N pritom napísal, že najväčším prekvapením volieb je „vzchopenie sa Petra Pellegriniho, ktorý ešte týždeň pred druhým kolom pôsobil ako popletený nezorganizovaný lúzer, ktorý nemá šancu na reštart“.

„Snáď teda by si mohli ujasniť dojmy a pojmy. Lúzer je ten, čo prehral. Ja by som I. Korčoka takto nikdy neoznačila, aj keď je to on, kto prehral,“ odkázala.

Na záver dodala, že aby sa verbálne priblížila liberálnej rétorike, ľudia by si mali vziať pukance a sledovať, ako si „to teraz Korčok rozdá so Šimečkom“.

„Lebo teda, liberálni analytici a spol. tvrdili, že Korčok „musí využiť potenciál“. Akurát asi zabudli, že na tento potenciál sa mu vyskladali voliči opozičných strán a tie majú vlastných lídrov už tak akosi. Navyše, podobný scenár sme videli už u A. Kisku, no a nedopadlo to tiež, že. Tak ale možno donútia M. Šimečku, aby „uhol“,“ predpovedá.

Svoj status zakončila poznámkou o tom, že je „vrcholne neprofesionálne dorábať sa na voličoch, a to akýchkoľvek. „Voliči Štefana Harabina sú rovnakí občania ako voliči Igora Matoviča či iných kandidátov. Je neprijateľné, aby tu novinári a takzvané elity ukazovali povýšenecky prstom na voličov. Radšej sa pozrite do zrkadla, ako ste tomu vy dali.“