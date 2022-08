Barcelonskí hasiči nasadili v boji proti požiarom kozy a ovce. 290 zvieracích požiarníkov bude chrániť mesto pred ohňom

Španielski hasiči nasadili v boji proti lesným požiarom kozy a ovce, ktoré by v oblastiach náchylných na zachvátenie plameňmi mali spásť suchú vegetáciu a zabrániť tak ďalšiemu šíreniu ohňa. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.

Starodávna metóda

Barcelonskí požiarnici vypustili do tamojšieho najväčšieho mestského parku Collserola 290 kôz a oviec. Ide o starodávnu metódu boja proti požiarom, v rámci ktorej tieto zvieratá skonzumujú čo najviac suchého porastu, ktorý by mohol prispieť k prípadnému rýchlejšiemu šíreniu ohňa. Pilotný projekt bol v Barcelone spustený ešte v apríli. V parku Collserola, ktorý sa rozprestiera na 8000 hektároch pôdy, totiž ročne dochádza k približne 50 požiarom. V pondelok to uviedol mestský poradca pre klimatickú núdzu a ekologickú zmenu Eloi Badia. Dodal, že akýkoľvek väčší požiar by v parku obkolesenom rezidenčnými štvrťami mohol mať závažné následky.

Podobné opatrenie aj v Kalifornii

Využívanie bylinožravcov na predchádzanie vzniku požiarov však nie je v modernom svete úplne neznáme, píše The Guardian. Kalifornskí hasiči vlani počas lesných požiarov, ktoré tam zničili 850.000 hektárov pôdy, vypustili do potenciálne rizikových oblastí niekoľko desiatok kôz. Portugalsko zasa v roku 2017 priviezlo do prírodnej rezervácie Faia Brava 45 ohrozených koní Garrano, ktorí tak oblasť pomohli uchrániť pred ničivými plameňmi. Európsky spravodajský systém lesných požiarov (EFFIS) uviedol, že rok 2022 bol v Španielsku doposiaľ najhorším, čo sa týka rozsahu spálených území a počtu požiarov. Približne 370 tohtoročných požiarov zničilo v Španielsku už zhruba 240.000 hektárov lesa a ďalších porastov.