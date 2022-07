Balónom do vesmíru. Spoločnosť chce už o dva roky spustiť komerčné lety, dovoliť si ich budú môcť aj „bežní“ ľudia

V dnešnej dobe už bohatých ľudí neuchváti len tak čokoľvek. Vďaka postupu technológií sa však otvárajú brány tzv. vesmírnemu cestovaniu, ktoré už čoskoro naplno spustí aj spoločnosť Space Perspective a ich ekologický luxusný balón.

Článok pokračuje pod videom ↓

Po nie tak dávnych „vesmírnych pretekoch“ v podaní rakiet Jeffa Bezosa a Richarda Bransona technologický priemysel pochopil, že súkromne zariadený let do vesmíru už nie je absolútnou utópiou. Plány pre bezproblémové cestovanie na hranicu vesmíru pre bežných ľudí sa síce stali reálne, no zatiaľ len jeden projekt hlási, že ich stroj bude úplne uhlíkovo neutrálny a zároveň ekologicky nenáročný.

Spoločnosť Space Perspective so sídlom na Floride plánuje prepraviť cestujúcich až do výšky 30 kilometrov na suborbitálne dobrodružstvá v pretlakovej kapsule zavesenej na obrovskej high-tech verzii teplovzdušného balóna.

Luxusný balón bez splodín

Nové obrázky zverejnené koncom júla ukázali najnovší patentovaný dizajn kapsuly s názvom Neptún. Guľovitý dizajn kapsuly predstavuje luxusný interiér a vybavenie, ktoré cestujúcim počas cesty na okraj vesmíru ponúkne takmer všetko, čo si budú priať.

Neptún sa vyznačuje najmä vyšším priestorom, novým salónikom pre pohodlné ležanie a sledovanie nekonečnej krásy vesmíru. Nechýba ani preplnený bar. Okná s reflexnou vrstvou fungujú podobne ako helma astronauta, pričom ich najnovší systém sa stará o dokonalé vyváženie teploty a zároveň ponúka čo najviac priestoru na výhľad.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Space Perspective (@thespaceperspective)

Medzi ďalšie vylepšenia patrí patentovaný „špliechací kužeľ“ na vrchu kapsuly, ktorý pomáha pri hladkom a bezpečnom pristátí na mori. A pokiaľ ide o rozmery, spoločnosť porovnáva kapsulu s veľkosťou „veľkej balkónovej kajuty na výletnej lodi“, zatiaľ čo nosný balón je pri úplnom roztiahnutí tak veľký, že by sa v ňom vznášal aj futbalový štadión.

Cena je primeraná zážitku

Space Perspective si stanovila cieľ pre začiatok vesmírnych ciest, ktorý ráta so skupinami ôsmich cestujúcich, ktorí si užijú šesťhodinový let do vesmíru. Tieto cesty by firma mohla spustiť do konca roka 2024, pričom ich pôvodný plán bol už na začiatok roka 2022.

Keďže kapsula neopúšťa zemskú gravitáciu, nebude potrebný žiadny odborný výcvik a cestujúci sa budú môcť prechádzať po prostredí kapsuly. Spoločnosť tvrdí, že proces nástupu do stroja bude rovnako jednoduchý, ako bežný nástup do lietadla.

Výlety budú zahŕňať dvojhodinový mierny výstup nad 99 % zemskej atmosféry. Potom budú mať pasažieri ďalšie pokojné dve hodiny, aby si mohli vychutnať výhľad z kabíny, kým sa vesmírna loď vydá na dvojhodinový zostup k oceánu. Plavba na breh bude zakončená loďou.

Na palube bude Wi-Fi, aby cestujúci mohli naživo vysielať svoje zážitky pre ostatných na Zemi, pričom na palube budú aj kamery dokumentujúce celú akciu, píše CNN.

Cenovka, neprekvapivo, nie je lacná, aj keď v porovnaní s letmi do vesmíru pre turistov od SpaceX, kde si záujemca musí zaplatiť až viac ako 50 miliónov eur, je tento let oveľa dostupnejší. Vstupenka stojí 122 000 eur na osobu, no Space Perspective hovorí, že sa ich predalo už takmer 900. Momentálne už spravujú rezervácie na rok 2025. Zákazníci môžu za zážitok platiť aj prostredníctvom kryptomeny.

Kvôli veľkému záujmu a menšej kapacite kapsuly pristúpili predajcovia k tomu, že každý človek si môže vstupenku k vesmíru zakúpiť len jeden raz za život.

Vodík je cesta

Tvrdenia spoločnosti o nulových emisiách spočívajú v skutočnosti, že miesto použitia vysoko-energetických rakiet na vyletenie do vesmíru jej plavidlo vzdoruje gravitácii prostredníctvom vztlaku.

Keďže hélium je v obmedzenom množstve a je potrebné pre kritické lekárske aplikácie, kozmická loď Neptún využíva vodík. „Zdvíhací plyn vo vnútri balóna je ľahší ako vzduch a umožňuje Neptúnu vznášať sa nad zemskou atmosférou ako kocka ľadu na vode,“ hovorí Space Perspective.