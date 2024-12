Andrej Kiska podal žalobu na Kanceláriu prezidenta SR: Dôvodom je zastavenie vyplácania jeho renty

Bývalý slovenský prezident Andrej Kiska podáva žalobu na Kanceláriu prezidenta SR za zastavenie vyplácania jeho doživotnej renty, ktorá mu bola odobratá.

„Nikdy by mi nenapadlo, že sa ako bývalý prezident budem musieť súdiť s prezidentským úradom. Je mi to trápne, ba až smutné. V kultúrnych, vyspelých krajinách by k takejto udalosti nikdy nemuselo dôjsť. Ale žijeme na Slovensku,“ napísal na sociálnej sieti.

Kisku Krajský súd v Prešove uznal za vinného v daňovej kauze ešte na konci októbra. Za pokračujúci prečin daňového podvodu mu uložil trest odňatia slobody na jeden rok s podmienečným odkladom na dva roky. Po tom, ako bol vládnou koalíciou schválený takzvaný lex atentát, mu bola na základe odsúdenia renta odobratá.

Novela totiž definuje, že bývalý prezident má na svoju rentu a ochranku právo len pokiaľ nie je právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, čo v Kiskovom prípade už neplatí. Podľa slov bývalého prezidenta mu spomínané rozhodnutie Krajského súdu v Prešove doteraz nebolo doručené, no podáva dovolanie na Najvyšší súd SR.

„Aj študent prvého ročníka práva vie, že zastavenie platu bývalému prezidentovi na základe novoprijatého zákona je retroaktívne,“ dodal Kiska.