Andrea Verešová sa ukázala v plavkách a schytala poriadnu kritiku. Ľudia jej odkazujú, že to už prehnala

Patrí k najlepšie oblečeným Slovenkám a o tom, že má módu v malíčku, sa nedá pochybovať. Navyše má stále neskutočnú postavu, o ktorú sa poctivo stará, a tak nie div, že všetko na nej vyzerá dobre. Teraz sa však rozhodla odhaliť a vyzerá to tak, že to nebol správny krok.

44-ročná Andrea Verešová je nielen modelka, ale tiež bývalá Miss, ktorá si rozhodne uvedomuje, ako dobre vyzerá. Okrem toho, že na sociálnej sieti prezentuje rôzne outfity, ktoré si oblieka na všemožné udalosti, využíva Instagram aj na to, aby ukazovala čas strávený s rodinou. V súčasnosti sú všetci spolu na dovolenke a vyzerá to tak, že sa z Grécka presunuli do Chorvátska, kde si ďalej užívajú more.

Chcela byť sexy, ale…

Keďže si užíva čas strávený na slnečných plážach a najmä na lodi, dokonalým outfitom sú v tomto prípade plavky. Verešová sa stihla predviesť vo viacerých, no najväčšiu odozvu dostala na jedny konkrétne, ktoré ľudia poriadne skritizovali. Nemajú totiž klasickú zadnú časť, ale jednoducho šnúrky, ktoré tak veľa odhaľujú.

Verešová sa v týchto odhaľujúcich plavkách natočila spolu s kamarátkou a hoci to mal byť sexy príspevok ukazujúc ich vypracované zadky, ľudia to pochopili inak.

„Krásny pohľad, o tom žiadna, ale čo za hodnotu to vlastne predáva? Chcete, aby z vás boli ľudia nadržaní? Alebo sa len chcete pochváliť peknou postavou? Chápem otvorený vzťah k sexualite, ale toto pôsobí, že ste len lacný nástroj na potešenie a takéto hodnoty by si ženy predávať nemali. Byť ženou predsa znamená niečo iné. Ukážte nám radšej viac zo svojho umenia alebo svojho zmyslu pre módu, máte predsa oveľa viac čo ponúknuť,“ znie komentár, ktorý svojím lajkom podporilo najviac ľudí, a tak sa vyšplhal až na vrchol komentárovej sekcie.

„Postava klobúk dole, ale sorry, nie je to už moc? O chvíľu tu budete nahá pobehovať. Máte to za potreby?“ pridala sa hneď ďalšia osoba.

„Úžasná postava a vážne Vám to prajem, len mi je nejako smutno z tejto doby. Ja to bohužiaľ tiež nechápem. Vyzerá to lacno, ale asi sa tak chcete prezentovať,“ znel tretí komentár tohto typu.

„Načo také ukazovanie sa, hovorím si. Nedáva mi to zmysel,“ pridala sa iná komentujúca.

Komentáre pritom neostali len pri polemike o dobe, ale tiež o tom, či je vhodné, aby sa takto ukazovala, keďže je mama. „Nechcela by som aby ma takto moje deti videli,“ zhodnotila komentujúca.

V tomto prípade sa Verešovej zastala ďalšia známa žena, ktorá si tiež zvykne zažívať podobnú kritiku. „Ako? V plavkách na lodi? Tak to mi je ľúto detí,“ znel argument Nely Slovákovej. Jej meno sa však neobjavilo v komentároch len vďaka jej komentáru. „Súťažíte s Nelou Slovákovou?“ pýtal sa totiž jeden komentujúci.