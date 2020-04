Amnesty International ponúka online kurzy s certifikátom o ľudských právach pre všetkých zadarmo

Odpovede, čo sú ľudské práva, ako zasahujú do bežného života či aký je rozdiel medzi absolútnymi a relatívnymi ľudskými právami, ponúka Amnesty Human Rights Academy – akadémia ľudských práv Amnesty International, ktorá pripravila niekoľko online bezplatných kurzov vo viacerých jazykoch.

Agentúru SITA o tom informovala koordinátorka vzdelávania k ľudským právam Amnesty International Slovensko Kristína Országhová.

V online kurze sa záujemcovia naučia aj to, aká je úloha štátov, medzinárodných organizácií a mimovládnych organizácií v ľudských právach, čo inšpiruje obrancov ľudských práv v ich boji, ale aj aké riziká so sebou presadzovanie ľudských práv prináša. Vzdelávací kurz je preložený aj do českej verzie (Úvod do lidských práv).

Kurz trvá 90 minút

Kurz trvá 90 minút, ale možno si ním prejsť svojím vlastným tempom, či už denne, alebo týždenne. “Na záver kurzu, ak uchádzač dosiahnete skóre aspoň 50 percent, dostane certifikát o absolvovaní od Amnesty International.

Vysvedčenie je o tom, že sú vám jasné základné pojmy v problematike ľudských práv, ktoré môžete využiť ďalej vo vzdelávaní alebo v zamestnaní,” vysvetlila Országhová.

Ako dodala, kurz je dostupný online v podobe videa a testov, takže si ho možno urobiť a prihlásiť sa naň kedykoľvek. Kurz je bez prítomnosti lektora a je bezplatný. Nájdete ho tu.