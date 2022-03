Americký Senát označil Putina za vojnového zločinca.

Americký Senát v hlasovaní jednomyseľne označil ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnového zločinca. Ako referuje spravodajský web BBC, zároveň vyzval Medzinárodný trestný súd v holandskom Haagu, aby preskúmal Putinovo rozhodnutie napadnúť Ukrajinu.

Putin by sa mal zodpovedať za „zverstvá“ na Ukrajine

Líder demokratov v Senáte Charles Schumer vo svojom prejave pred utorňajším hlasovaním povedal, že Putin by sa mal zodpovedať za „zverstvá“ na Ukrajine. Republikánsky senátor Lindsey Graham dodal, že USA by mali spolupracovať s Britániou a ďalšími spojencami na vytvorení spravodajskej bunky, ktorá by verejnosti odhalila mená tých Rusov, ktorí páchajú zločiny na Ukrajine.