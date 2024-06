Už čoskoro môže prísť táto skupina Slovákov o stovky eur. Pokiaľ ministerstvo nezmení zákon, mnohí sú nahratí

Štedrý daňový bonus na dieťa si môžu rodičia uplatniť už len v tomto roku. Pokiaľ sa nezmení zákon, daňový bonus od roku 2025 klesne a taktiež aj veková hranica detí. Zmeny zavádzal ešte vtedajší minister financií Igor Matovič.

Ako informuje portál Finsider, od ministerstva financií majú potvrdené, že o ďalšom nastavení daňového bonusu sa diskutuje. Tlačový odbor pre portál uviedol, že zatiaľ sa definitívne nerozhodlo a je predčasné hovoriť o podrobnostiach či technických parametroch. „Cieľom ministerstva financií je zefektívniť systém daňového bonusu a nastaviť spravodlivejšie podmienky jeho vyplácania,“ uviedli.

Výška daňového bonusu sa môže zmeniť

Výška daňového bonusu sa odvíja od veku detí. Kým na deti do 18 rokov rodičia môžu získať 140 eur mesačne, na staršie deti je to zase na úrovni 50 eur. Keď splníte podmienky, môžete si ich uplatňovať do decembra tohto roka. Ak ministerstvo nepríde s riešením, prechodné ustanovenie nebude platiť a aktivujú sa ďalšie pravidlá v legislatíve.

Podmienky zostanú rovnaké

V praxi teda od januára 2025 klesne maximálna výška bonusu na 100 eur pre deti do 15 rokov. Nad 15 rokov budete môcť dostávať daňový bonus vo výške 50 eur. Výška bonusu sa ráta na základe toho, aký príjem rodič má a koľko má detí, čo zostane zachované aj naďalej.

Ako to funguje v praxi?