Ako dobre sa vyznáte vo veľkých číslach? Tento kvíz zvládnu na 100 % iba niektorí z vás

Na hodinách matematiky sme pracovali aj s veľkými číslami, aj keď je pravdou, že počítať či už na papieri alebo na kalkulačke čísla, ktoré majú za sebou niekoľko núl bolo únavné, zdĺhavé a často aj zbytočné. Preto sa často používal aj mocninový zápis. Ak by ste mali povedať skutočne veľké číslo, mnohých by napadli slová ako biliarda, triliarda a podobne. To sú skutočne veľké čísla, avšak rozhodne nepatria medzi najväčšie. Skúste sa otestovať v dnešnom kvíze.

