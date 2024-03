Akadémia hrôzy mala pobočku aj v Česku: Deti mali prevychovať, no mučili ich, hádzali o radiátor a nedávali im jedlo

Tínedžerské roky sú náročným obdobím pre mnohých – pre samotné deti, rodičov, ale aj ich okolie. Väčšina rodín sa s tým popasuje. Niektoré sa ale rozhodli zveriť svoje deti do rúk „odborníkov“ na prevýchovu. Tá spočívala vo fyzickom, ale aj psychickom terorizovaní detí. Jedna z takýchto akadémií sa nachádzala aj v Česku.

Deti tu mali zlepšiť a prevychovať

Mnoho rodičov má občas pochybnosti o tom, či a ako výchovu svojich detí zvláda. Nejeden má doma tínedžera, ktorý je poriadnym rebelom. Možno sa stretáva s nesprávnou partiou, v škole sa mu nedarí, doma s nikým nevychádza a pred ničím a nikým nemá rešpekt. Ako píše web The New York Times, v niektorých prípadoch to rodiny, ktoré mali pocit, že už nemajú inú možnosť, riešili tak, že svoje deti poslali do špeciálnej akadémie v Ivy Ridge v Ogdensburgu. Neraz sa tam ale ocitali deti, ktoré vlastne žiadne problémy nemali, no rodičia ich aj tak chceli „vylepšiť“.

Nešlo o lacnú záležitosť, akadémia si za každého žiaka dokázala mesačne vypýtať aj 3 500 až 4 000 dolárov (v prepočte niečo vyše 3 200 až 3 600 eur). Približne 230 zamestnancov malo dohliadať na 500 detí, pričom samotná akadémia priznala, že je kontroverzná. Zakladatelia inštitúcie ale tvrdili, že všetko, čo človeku môže zmeniť život, sa v istom momente považuje za kontroverzné.

Škola bola podľa The Sun v spoluvlastníctve obchodnej spoločnosti Jason G. Finlinson Corporation a spoločnosti Joseph and Alyn Mitchell Corporation. Areál školy v roku 2001 kúpila spoločnosť Robert Browning Lichfield Family Limited a v tom istom roku škola započala svoju činnosť. Bola pridružená k Svetovej asociácii špecializovaných programov a škôl (WWASPS). Bola to organizácia zastrešujúca školy a programy pre tínedžerov s problémami v správaní.

Prvé problémy sa objavili rýchlo

Už po 5 rokoch ale WWASPS ukončila spoluprácu s akadémiou. V médiách sa totiž čoraz častejšie začala objavovať ostrá kritika na jej adresu. Napriek tomu ale akadémia „prevychovávala“ deti ešte niekoľko rokov. Na prvý pohľad bola akadémia nenápadná – žiaci v uniformách sa mali vzdelávať v triedach, laboratóriách, ale aj v prírode.

Podľa The New York Times sem prichádzali deti z rôznych kútov krajiny, ale aj zo zahraničia. Pasovali sa s problémami v bežnej škole, s drogami, alebo pochádzali z rozvrátených rodín. Aj keď mali odtiaľto tínedžeri odísť ako napravení ľudia, pravda bola celkom iná. Ako píše TIME, deti si neraz museli vytrpieť neúnosné množstvo fyzického a psychického násilia a teroru. Bez dovolenia nesmeli vôbec nič, dokonca sa ani pozrieť do zrkadla či pozerať von z okna. V niektorých aspektoch zariadenie doslova pripomínalo kult.

To, čo sa v Ivy Ridge dialo, v novom 3-dielnom dokuseriáli na Netflixe s názvom The Program: Cons, Cults, and Kidnapping (Nepolepšovňa: Podvody, sekty, únosy) popisuje Katherine Kulber, ktorá hrôzy akadémie zažila na vlastnej koži. Spolu so svojimi bývalými spolužiakmi sa vracia do areálu školy a spomína na všetko, čo sa tam stalo.

Pach hniloby a chuť krvi

