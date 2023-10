Ak pri pohľade na svetlá vidíte zvláštny efekt, mali by ste vyhľadať odborníka. Môžete mať toto ochorenie

Občas sa stáva, že nám nejaký jav príde úplne bežný a máme pocit, že ho prežívajú všetci. Je to pritom niečo, o čom by mal vedieť váš lekár. Platí to napríklad pre prípad, keď vidíte zvláštne lúče vychádzajúce z každej žiarovky. Môže totiž ísť o astigmatizmus.

Vidíte to aj vy?

Nejeden človek trpí symptómami, ktoré zahŕňajú bolesti hlavy, rozmazané videnie, problémy s videním počas noci alebo potrebu žmúriť, aby človek poriadne videl. Ako píše UNILAD, ak navyše vidíte lúče vychádzajúce zo zdroja svetla vždy, keď sa na nejaké pozriete, mali by ste spozornieť.

Ľudia, ktorí vidia lúče vychádzajúce zo zdrojov svetla, môžu trpieť astigmatizmom. Dochádza k nemu, keď má vaša očná rohovka alebo šošovka iný tvar, ako je normálne. Normálne ľudské oko je zvyčajne guľaté. Avšak oči ľudí, ktorí trpia astigmatizmom, môžu mať oválny tvar alebo tvarom pripomínajú vajce.

Mierny astigmatizmus pravdepodobne nebude mať za následok žiadne príznaky. Ale abnormálny tvar šošovky alebo rohovky spôsobený týmto ochorením môže zapríčiniť ohyb svetla pri vstupe do oka, čo spôsobuje tzv. refrakčnú chybu. Na Reddite, kde sa fotografia znázorňujúca videnie človeka trpiaceho astigmatizmom objavila, niekoľko ľudí priznalo, že si mysleli, že také videnie je normálne.

Poraďte sa s odborníkom

Jeden z používateľov Redditu priznal, že keď za dažďa pozrel zo svojho auta na pouličné svetlá, pripadali mu ako veľké rozťahujúce sa hviezdy. Ak sa niečo podobné deje aj vám, netreba robiť paniku. Astigmatizmus sa totiž vyskytuje u ľudí celkom bežne. Niektorí sa s ním narodia, u iných sa vyvinie po úraze oka, chorobe alebo operácii. Lekári nevedia, prečo sa tvar šošovky alebo rohovky môže u rôznych ľudí líšiť, ale riziko vzniku tohto ochorenia sa dedí po rodičoch.

To, či máte astigmatizmus, môžete s istotou zistiť, ak pôjdete k odborníkovi na očné vyšetrenie. Ak sa preukáže, že ním trpíte, lekár môže stav napraviť okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami. Ak je to potrebné, tvar rohovky sa môže zmeniť aj operáciou. Ak je však astigmatizmus mierny, liečba nie je potrebná.