Ak nemusíte, von radšej ani nechoďte: V týchto okresoch západného Slovenska platí najvyššia výstraha

V okresoch Malacky, Myjava, Senica a Skalica platí vo štvrtok výstraha tretieho stupňa pred dažďom. Zároveň v nich platí aj tretí stupeň povodňovej aktivity. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Článok pokračuje pod videom ↓

V okresoch Bratislavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Trnavského a Žilinského kraja platia výstrahy druhého aj prvého stupňa pred dažďom, v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Krupina, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom platí výstraha prvého stupňa.

Morava bude kritická

Najkritickejšia situácia v súvislosti s očakávaným množstvom zrážok by pritom mala byť na toku Moravy, respektíve na jej prítokoch. O niečo pokojnejšia situácia by mala byť podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu na jej dolnom toku, ako aj na slovenskom úseku Dunaja. Tam by mala hladina dosiahnuť prvé alebo druhé stupne povodňovej aktivity.