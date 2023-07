Ak nechcete pri odchode platiť 5 eur, spravte túto vec: Obchodík v obľúbenej destinácii zaviedol zvláštny poplatok

Aj vám sa stáva, že často vojdete do obchodu s rôznym tovarom len kvôli tomu, aby ste sa „poobzerali“? Vo väčšine prípadov je to bežné a normálne, no to už neplatí pre barcelonskú prevádzku s delikatesami, ktorá za návštevu bez nákupu účtuje poplatok vo výške 5 eur.

Článok pokračuje pod videom ↓

Queviures Múrria je obchodík v Barcelone, ktorý sa špecializuje na predaj lahôdok a tovaru, ktorému sa hovorí aj delikatesy. Prevádzka priťahuje pozornosť najmä tým, že funguje viac ako 100 rokov, pričom zákazníci ju navštevujú najmä pre lahodné jedlá či nápoje, ktoré si môžu skonzumovať aj rovno na mieste.

Ako píše portál Timeout, teraz je však možné, že niektorých potenciálnych klientov podnik odradil pravidlom, ktoré nedávno zaviedli. Múrria sa totiž rozhodla zaviesť poplatok 5 eur pre tých návštevníkov, ktorí prídu, no nič si nekúpia. Ide najmä o tých ľudí, ktorí prevádzku v centre mesta navštívia len kvôli fotke, keďže ozaj ide o gastronomickú atrakciu.

Cieľom nie je okradnúť turistov

Manažér predajne, Toni Merion, upresnil, že cieľom nie je okradnúť turistov a nachytať ich do pasce, ale skôr ochrániť exkluzivitu a tradíciu podniku, ktorý má medzi konkurenciou silné meno. Paradoxne, celý koncept tohto poplatku vznikol ako žart v reakcii na to, že pred obchodíkom sa denne objavovali ľudia, ktorí len pozerali cez výklad dovnútra.

Aj keď predajňu denne navštívi množstvo ľudí, podľa zamestnancov sa ešte nestalo, aby museli niekoho pokutovať. Každý, kto prekročí prah týchto lahôdok, si napokon odnesie nejakú spomienku, delikatesu či iný tovar.