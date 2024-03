Ak máte takýto jazyk, okamžite zbystrite pozornosť: Môže to znamenať, že s vaším zdravím nie je niečo v poriadku

Veľa ľudí si pravidelne čistí zuby a dohliada na to, aby boli dokonalé. Koľkí z vás však venujete podobnú pozornosť jazyku? Podľa odborníčky by sme ho ale nemali zanedbávať a mali by sme si všímať tieto detaily.

Ak vidíte tieto zmeny, navštívte lekára

Zubár Deepak Aulak podľa Mail Online varuje, že farba vášho jazyka môže vypovedať o vašom celkovom zdravotnom stave. Jazyk zdravého človeka by mal byť ružový s malými hrbolčekmi – papilami na povrchu. Avšak rôzne sfarbenia môžu byť varovným signálom, že niečo nie je v poriadku a je čas navštíviť lekára.

Spozornieť by ste mali napríklad v prípade, ak máte na povrchu jazyka hrubý biely povlak, či už súvislú vrstvu, alebo v podobe škvŕn. Tento jav je dôsledkom prerastania alebo opuchu papíl, a môže byť spôsobený popálením jazyka. Biely povlak spôsobujú baktérie a odumreté bunky, ktoré uviaznu medzi zapálenými papilami. Biely jazyk môže byť tiež príznakom anémie, ústnych vredov či áft.

Pozor na jahodový jazyk

Žltý alebo hnedý jazyk je zvyčajne indikátorom baktérií nahromadených v dôsledku nedostatočnej ústnej hygieny, fajčenia, pitia alkoholu, kávy alebo čierneho čaju. Môže to byť aj známka žltačky, či problémov so žlčníkom. Žltý povlak ale môžu zapríčiniť aj produkty s obsahom mentolu či eukalyptu. Ak máte oranžový jazyk, je za tým zvyčajne zlý zdravotný stav ústnej dutiny. Spôsobiť to môže ale aj užívanie niektorých antibiotík, alebo konzumácia potravín s obsahom betakaroténu.

Jasne červený jazyk, ktorému sa hovorí aj „jahodový jazyk“, môže byť príznakom rôznych ochorení, alergie, ale aj nedostatku vitamínov (napríklad vitamínu B). Môže ísť napríklad o znak šarlátovej horúčky a u detí mladších ako 5 rokov o príznak Kawasakiho choroby. Fialový jazyk môže byť indikátorom zlého krvného obehu, ochorenia srdca, alebo taktiež Kawasakiho choroby u detí.

Podobne ako žltý jazyk, aj zelený jazyk je dôsledkom zlého stavu ústnej dutiny, fajčenia, sucha v ústach, alebo užívania niektorých liekov. Modrý jazyk môže byť znakom cyanózy, teda nedostatku kyslíka v krvi, ale aj sepsy.