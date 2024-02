Ak dnes na ulici stretnete niekoho so „zašpinenou“ tvárou, nezľaknite sa. Takýto je dôvod

Dnes je to presne 40 dní do Veľkej noci, čo znamená jediné. Je popolcová streda a pre veriacich kresťanov začína obdobie 40-dňového pôstu. Tento deň je však spojený s mnohými inými zvyklosťami. Vo svete sa pália palmy či Bahniatka a popolom sa potom poznačujú veriacim čelá so slovami „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.“ Ak teda náhodou stretnete na ulici či v hromadnej doprave niekoho „špinavého“, vedzte, že nejde o kominára.

Ďaleká kresťanská tradícia

Hlavným zmyslom Popolcovej stredy je pripomenúť ľuďom dôležitosť pokánia, prehĺbenia viery v Boha a lásky k blížnym. Súčasťou liturgie v katolíckych kostoloch je v tento deň posvätenie popola. Následne kňazi a diakoni robia znak kríža popolom na čelá veriacich. Popol má pripomenúť človeku jeho pôvod zo zeme i skutočnosť, že sa do zeme vráti. Popol je aj symbolom očistenia a budúceho zmŕtvychvstania.

Obrad sypania popola na hlavu v prvý deň pôstu sa praktizoval v cirkvi už od ôsmeho storočia. Pôvodne to bol obrad vyhradený len pre veľkých a verejných hriešnikov, ktorí v ten deň začínali svoju cestu pokánia. Vstupovali do chrámu bosí, zaodetí vrecovinou a sypali si na hlavu popol. Neskôr podobným spôsobom začínali svoje pokánie nielen verejní kajúcnici, ale aj ostatní veriaci, a sypanie popola na hlavu sa stalo všeobecným symbolom rozhodnutia nastúpiť na cestu pokánia.

V roku 1091 koncil v Benevente zaviedol tento obrad pre celú cirkev, pričom sypanie popola na hlavu nahradilo značenie kríža popolom na čelo.