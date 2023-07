Ak cestujete do týchto destinácií, pripravte sa na zdržanie: Štrajky ovplyvnia státisíce dovolenkárov z celej Európy

Len nedávno sme vás informovali, že nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair zrušila stovky letov a hrozilo, že v tom môže pokračovať. Veľký nápor na letiská, spojený so štrajkom zamestnancov, spôsobuje už niekoľko týždňov dovolenkárom nemalé problémy, ktoré ani zďaleka nekončia.

Štrajkuje niekoľko európskych letísk, aj londýnske metro

V posledných dňoch sa so štrajkami borili napríklad aj talianske letiská, pričom štafetu teraz preberajú predovšetkým Briti. Ako píše portál The Points Guy, na prelome júla a augusta sa musia pripraviť cestujúci na ďalšie výrazne meškanie, ba dokonca až rušenie niektorých letov. Dotkne sa to dovolenkárov využívajúcich služby British Airway, easyJet, Ryanair, a tiež WizzAir. V konečnom dôsledku pôjde o státisíce ľudí, ktorým štrajky môžu skrížiť letné dovolenkové plány.

Najbližšie štrajky sa chystajú v Portugalsku a Anglicku, kde budú letoví dispečeri a ďalší zamestnanci bojovať už v týchto dňoch. Prvá vlna príde v Portugalsku od 21. júla do 25. júla, potom 30. júla, 31. júla, 5. augusta a 6. augusta. Cestujúci prechádzajúci cez londýnske letisko Gatwick musia s komplikáciami počítať od 28. júla do 1. augusta, a tiež potom od 4. do 8. augusta.

Podľa dostupných informácií je pravdepodobné, že tieto štrajky ovplyvnia aj ďalšie lety a okrem prípravy na vysoké teploty si musia cestujúci pripraviť aj pevné nervy. Akoby toho nebolo málo, 22. a 29. júla budú štrajkovať tiež britskí zamestnanci v železničnej doprave a od 23. do 28. júla aj zamestnanci londýnskeho metra.