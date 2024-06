Ak by sa voľby konali dnes, víťazstvo Smeru by bolo tesné. Matovič by sa do parlamentu nedostal, ukázal nový prieskum

Ak by sa konali voľby do Národnej rady (NR) SR dnes, zvíťazila by strana Smer-SD tesne pred hnutím Progresívne Slovensko. Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO, ktorá uskutočnila prieskum volebných preferencií formou telefonického dopytovania.

Vzorku tvorilo 1 000 respondentov a zber dát bol realizovaný v období 11. – 18. júna 2024. Agentúra dodala, že zber dát prebiehal už po eurovoľbách a po zmene predsedu strany Hlas-SD, a väčšina zberu dát prebiehala ešte pred inauguráciou prezidenta. Respondenti odpovedali na túto otázku: „Skúste si predstaviť, že by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“

Smer by získal 42 kresiel

Podľa prieskumu by zvíťazila strana Smer-SD so ziskom 23,8 percenta a obsadila by 42 kresiel v parlamente pred hnutím Progresívne Slovensko, ktoré by volilo 22,8 percenta ľudí a získalo by 40 kresiel. Treťou stranou so ziskom 15,2 percenta by bola strana Hlas-SD a v NR SR by obsadila 27 kresiel.

Do parlamentu by sa ešte dostalo KDH so ziskom 6,8 percenta (12 kresiel), Republika so šiestimi percentami (11 kresiel), SaS s 5,3 percentom (9 kresiel). Do parlamentu by sa tesne prebojovala aj SNS so ziskom rovných päť percent, čo je deväť kresiel v parlamente.

Pod hranicou zvoliteľnosti by sa ocitla koalícia Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí so 4,7 %, strana Demokrati s 4,1 %, Magyar Szövetség – Maďarská aliancia 3,4 % a Sme Rodina by volilo 2,1 % voličov.