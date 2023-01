Aj ona je v „Klube 27“. Janis Joplin na koncertoch vystupovala s whisky v ruke, osudným sa jej stal napokon heroín

Spevácky prejav Janis Joplin bol nenapodobiteľný, volali ju aj Hendrix v sukni. Pre svoju nízku postavu a krehkosť dostala prezývku Pearl, teda Perla. Jeden zo symbolov hnutia hippies, popredná predstaviteľka bieleho soulu, však zomrela mladá – mala len 27 rokov. Dnes (19. januára) uplynie 80 rokov od narodenia americkej speváčky.

Zvolili ju za najškaredšieho chlapa univerzity

Janis Lyn Joplin sa narodila 19. januára 1943 v meste Port Arthur v americkom štáte Texas ako prvé z troch detí rodičov Setha a Dorothy Joplinovcov. S muzikou začínala v sedemnástich spievaním v kluboch. Vyrastala v duchu rebélie generácie 60. rokov, štúdium na Texaskej univerzite nedokončila.

Portál Simplemost píše, že túto umeleckú univerzitu nedoštudovala aj kvôli tomu, že získala ponižujúci titul „najškaredšieho muža na akademickej pôde„. S túžbou stať sa čím skôr skutočnou umelkyňou a tiež s ponížením, ktoré tu zažila, zo školy odišla.

V roku 1963 prišla do San Francisca, kde experimentovala s alkoholom a drogami. Po roku ju priatelia presvedčili, aby sa vrátila domov do Port Arthur.

Bola hipisáčka „so všetkým, čo k tomu patrí“

V roku 1966 sa však do San Francisca opäť vrátila a stala sa speváčkou skupiny Big Brother & Holding Company. Po tom, ako vydali prvú LP platňu, úspešne vystúpili na festivale v Monterey v júni 1967. Práve na tomto podujatí kapela zaujala Alberta Grossmanna, ktorý bol manažérom Boba Dylana. S hudobníkmi podpísal zmluvu a o necelý rok už mali premiérové vystúpenie v New Yorku. V komunite hippies sa umelkyňa opäť dostala k alkoholu a drogám.

V auguste 1968 vydala skupina Big Brother & Holding Company druhú LP platňu s názvom Cheap Thrills, ktorá sa dostala až na čelo rebríčka albumov. Hitom z tejto platne bola skladba Down On Me.

Od decembra 1968 už speváčka vystupovala so skupinou The Kozmic Blues Band. V auguste 1969 sa zúčastnili aj na festivalu Woodstock. Spolupráca však vydržala iba rok a v decembri 1969 sa skupina rozpadla. Už tri mesiace predtým, v septembri, vydala prvú sólovú a v poradí tretiu platňu I Got Dem Ol‘ Kozmic Blues Again Mama!. Od mája 1970 spievala s novou skupinou Full-Tilt Boogie Band. Svoju plachosť a strach pred davom ľudí na koncertoch Janis Joplin riešila alkoholom a drogami, v závere jej koncertnej kariéry si vyslúžila prívlastok Whisky Lady, keďže fľašu s alkoholom mala už aj počas vystúpenia na pódiu.

Extravagantná bisexuálka

Janis bola tiež bisexuálka. S umelkyňou a spisovateľkou Peggy Casertovou mala viaceré aféry. Casertová pre Rolling Stones v roku 2018 povedala, že Janis bola zábavná, otvorená a bez zábran. Priznala jej bisexualitu a to, že sa o ňu zaujímalo viacero žien a keďže nebola považovaná za peknú, veľa žien si myslelo, že má u nej šancu.

Bola tiež impulzívna. Portál Simplemost píše o tom, že raz rozbila fľašu s alkoholom o hlavu hudobníka Jima Morrisona zo skupiny The Doors. Na večierku jej totiž dával viaceré návrhy a nedal sa odradiť. Janis ho preto ovalila fľašou. Morrison ju napriek tomu stále obdivoval a hovoril o nej ako o skvelej žene.

Jej extravagantnosť dopĺňalo aj Porsche 356 C Cabriolet z roku 1964. To si nechala premaľovať do psychedelického štýlu ako uvádza American Blues Scene. V roku 2015 bolo v aukcii predané za 1,76 milióna dolárov.

Predávkovanie heroínom

Posledný koncert s kapelou odohrala 12. augusta 1970 v Bostone. Po koncerte sa rozhodli nahrať nový album, Janis odišla do Hollywoodu a ubytovala sa v hoteli Landmark. To miesto mali radi rockoví muzikanti, ale aj drogoví díleri. Speváčka, ktorú očakávali v nahrávacom štúdiu, sa však 4. októbra 1970 nedostavila. Manažér John Cooke ju našiel v hotelovej izbe mŕtvu s čerstvými stopami po vpichu ihly na ramene. V lekárskej správe bol uvedený ako dôvod úmrtia predávkovanie heroínom.

V januári 1971, teda už po smrti Janis Joplin, vyšiel jej najúspešnejší album Pearl, ktorý sa v marci dostal na čelo americkej hitparády. Boli na ňom známe piesne Move Over, Cry Baby, Mercedes Benz a Me And Bobby McGee, ktorá sa dostala na čelo singlovej hitparády.

Americký hudobný časopis Rolling Stone zaradil Janis Joplin v rebríčku 100 najväčších umelcov všetkých čias na 46. miesto. V roku 1995 ju uviedli do Rock and rollovej siene slávy.