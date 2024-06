Adela Vinczeová prehovorila o konci kariéry, nevylúčila, že sa stiahne z televíznych obrazoviek. Prezradila, čo bude robiť

Obľúbená moderátorka patrí medzi televízne stálice. Objavila sa v rôznych reláciách v rozličných televíziách a moderovala aj vlastnú reláciu. Ak by však nemohla ďalej vykonávať toto povolanie, má plán B.

Ako informoval portál Nový čas, v televíznych médiách v súčasnosti panuje dusná atmosféra, ku ktorej sa vyslovilo už viacero známych osobností. Tie vyjadrili svoj postoj k situácii a niektoré prezradili aj to, čo plánujú do budúcna. Teraz sa medzi ne pridala aj Adela Vinczeová, ktorá prezradila, aký je jej záložný plán, ak by vo svojej práci nemohla viac pokračovať.

Prvoradý je pre ňu syn

43-ročná moderátorka patrí medzi stálice na televíznych obrazovkách, hoci je pre ňu v posledných mesiacoch prvoradý jej syn Max. Vníma však situáciu, ktorá sa v televíziách deje a priznala, že je pripravená na všetko.

„Ak sa situácia v televíziách nejako zásadne zhorší, môže byť jedna z alternatív aj to, že zostanem doma so synom. Ale nechcem nič unáhliť. Aktuálne je situácia v Markíze stabilizovaná, pokiaľ viem. A čo bude v STVR, sa ešte nevie. Podmienky neriešim žiadne, tie som mala vždy adekvátne,“ prezradila Adela.

V súčasnosti sa v prvom rade stará o synčeka, čo jej zaberá viac času ako práca v televízii, a tak by pre ňu náhradný plán v podobe mamy v domácnosti nebol až taký drastický. „Maxíkovi sa už teraz venujem veľkú väčšinu času, takže veľká zmena by to nebola. Moje televízne projekty sú skôr občasné a nárazové. Je to pár dní v roku, ktoré sa okrem Let’s Dance nakrúcajú cez deň,“ vysvetlila moderátorka a dodala: „Viem si predstaviť kadečo, lebo život môže kadečo priniesť.“ Nevylučuje tak ani to, že by úplne zmizla zo sveta šoubiznisu.