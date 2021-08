7 rokov ju držal v truhle pod posteľou a denne znásilňoval. Colleen Stan prežila, únoscu udala vlastná manželka

V priebehu nasledujúcich 7 rokov si prešla nepredstaviteľným peklom, aké by prežil len málokto. 23 hodín denne ju držal v škatuli pod posteľou, pravidelne ju znásilňoval a mučil ju. Colleen to však po celý ten čas ani raz nevzdala, verila, že príde deň, kedy sa opäť dostane na slobodu. Jej neuveriteľný príbeh sa dočkal aj filmového spracovania.

Bil ju, znásilňoval ju, týral ju elektrošokmi

Colleen Stan milovala turistiku, na dlhšie túry chodievala sama celkom bežne. Samozrejme, vedela, že musí byť vždy opatrná. V deň, keď jej prišiel do cesty 23-ročný Cameron Hooker a jeho 19-ročná manželka Janice, jej však nepomohlo ani to. Písal sa 19. máj 1977, bola práve na ceste zo svojho domovského mesta Eugene v Oregone ku kamarátom v Severnej Karolíne. Mala namierené na narodeninovú oslavu, nikdy však na ňu nedorazila. Zastavilo sa pri nej nejedno auto, ľudia sa jej pýtali, či ju môžu niekam odviezť. Ona však zakaždým odmietla, píše portál All That Is Interesting.

Keď však pri nej zastavila modrá dodávka s manželským párom, ktorý mal na zadnom sedadle dokonca aj dieťa, myslela si, že bude v bezpečí a nasadla k nim. Nemohla tušiť, že práve urobila tú najväčšiu chybu vo svojom živote. Po 30 minútach jazdy Cameron odstavil auto na kraji cesty, priložil jej nôž k hrdlu a vyhrážal sa, že ju zabije, píše portál People. Do úst jej napchal handru, aby nemohla kričať a zviazal ju. Ukázalo sa, že manželský pár mal všetko vopred starostlivo naplánované. Veľmi dobre vedeli, čo robia. Boli totiž na love, hľadali stopárku, ktorej by sa mohli zmocniť.

Colleen si myslela, že nastal jej posledný deň. Hooker jej však dal na hlavu drevenú škatuľu, ktorá blokovala akékoľvek zvuky a svetlo prichádzajúce zvonku. Cameron mal fetiš, vzrušovala ho sexuálna praktika bondage. Dlho sa mu snažila jeho chúťky plniť Janice, napokon sa však rozhodli priviesť do svojho vzťahu niekoho nového. Keď Colleen priviedli do domu, zavreli ju do pivnice, kde ju Hooker vystavoval nepredstaviteľným mukám.

V škatuli pod posteľou trávila 23 hodín denne

Hooker jej zviazal ruky, pripevnil ich k stropu a týral ju elektrošokmi, bil ju a spôsoboval jej popáleniny. Spočiatku mali Cameron a Janice dohodu, že muž s Colleen nebude mať sex. Colleen sa však po týraní musela prizerať tomu, ako spolu manželia súložia. Čoskoro to však Camerona omrzelo a začal Colleen pravidelne znásilňovať. Ako sa Colleen vyjadrila v rozhovore pre CBS News, Cameron jej po čase zmenil meno na K a prinútil po podpísať zmluvu, v ktorej vyjadrila súhlas s tým, že si Hooker môže s jej telom robiť, čo sa mu zachce a vlastní nielen jej telo, ale aj dušu.

Neskôr Cameron zostrojil drevenú škatuľu pripomínajúcu truhlu s malými otvormi a prinútil Colleen, aby do nej vliezla. Nasledujúce roky v nej Colleen trávila 23 hodín denne zastrčená pod manželskou posteľou dvojice. Hooker si z nej spravil otroka a neustále jej pripomínal, že mu celá patrí, až Colleen prestala existovať a existuje už len K. Aby si muž overil, či bude Colleen naozaj úplne poslušná, dal jej do ruky zbraň a prikázal jej, aby si hlaveň vložila do úst a stlačila spúšť. Colleen netušila, či je zbraň nabitá, napriek tomu však urobila, čo jej Hooker prikázal.

Jedného dňa sa stalo niečo nečakané. Hooker vzal po 3 rokoch Colleen na návštevu k jej rodine, predstavil sa im ako jej priateľ. Dokonca ju tam nechal aj na noc, Collen však po celý čas nikomu nepovedala, čo s ňou Cameron robí, nepožiadala o pomoc, ani sa nepokúsila pred ním ukryť, aby si ju nemohol vziať späť. Rodina si myslela, že sa Colleen pridala k sekte, báli sa však, že sa opäť vyparí tak, ako pred 3 rokmi, tentoraz však navždy. Netlačili preto na pílu a dúfali, že im sama prezradí, čo sa deje.

Udala ho vlastná manželka, Colleen pustila na slobodu

Neskôr sa vyjadrila, že kto to nezažil, nepochopí, prečo sa obete únosov po istom čase už nepokúšajú ujsť. Majú vymytý mozog a sú celkom zbavené slobodnej vôle. Keď sa Hooker vrátil, Colleen s ním poslušne odišla a opäť sa nechala zavrieť do škatule. Zrejme k tomu prispel aj fakt, že Hooker Colleen presvedčil o tom, že má plnú podporu akejsi satanistickej organizácie, ktorej členovia zabijú ju a aj jej rodinu, ak neuposlúchne jeho príkazy.

Manželia podľa portálu Oxygen dokonca nabrali toľko odvahy, že Colleen nechávali, aby strážila ich dve dcéry. Predstavili ju dokonca aj susedom, tvrdili im, že je to pestúnka, ktorá s nimi žije. Vďaka tomu, že Colleen na slovo poslúchala, mala čoraz viac slobody, mohla pracovať v záhrade či ísť si zabehať. Cameron sa dokonca vyjadril, že si ju chce vziať ako svoju druhú manželku.

Po 7 rokoch sa však napokon v Janice ozvalo svedomie. Išla na spoveď a priznala, že spolu s manželom v dome týrajú otrokyňu. Napokon prepustila Colleen na slobodu. Priznala, že celá vraždiaca spoločnosť je len výmyslom a v skutočnosti sa jej rodine nikto nechystá ublížiť. Vzala ju na autobusovú stanicu a kontaktovala jej rodinu, aby jej poslali peniaze na lístok. V roku 1984 sa tak napokon Colleen Stan dostala späť k svojej rodine.

Dievča v škatuli

Janice Colleen prosila, aby Hookera nenahlásila na polícii. Verila, že môže svojho manžela zmeniť. Veľmi rýchlo však prišla na to, že sa tak nikdy nestane a sama svojho manžela nahlásila. Cameron bol napokon zatknutý, obvinený z únosu a sexuálneho násilia. Janice proti nemu sama svedčila na súde výmenou za imunitu. Súd rozhodol rýchlo a odsúdil ho na 104 rokov za mrežami, píše The Independent. V roku 2015 Cameron požiadal o podmienečné prepustenie, súd však jeho žiadosť zamietol. Opäť môže žiadosť podať až o 15 rokov.

Colleen si vyslúžila prezývku „Dievča v škatuli“ a rovnako sa volá aj film, ktorý svetlo sveta uzrel v roku 2016. Po tom, čo bola prepustená na slobodu, musela podstúpiť intenzívnu terapiu, chronické bolesti ju však budú prenasledovať už navždy a nezbaví sa ani jaziev na duši.

Z tej najväčšej traumy sa však napokon predsa len dostala, vydala sa a narodila sa jej dcéra. Pridala sa k organizácii, ktorej cieľom bolo pomáhať zneužívaným ženám. Janice aj Colleen si zmenili mená a snažili sa žiť čo najnormálnejším životom. Colleen v roku 2009 o svojich zážitkoch napísala aj knihu s názvom The Simple Gifts of Life.