7-ročného chlapca nútili jesť zvratky a krmivo pre mačky, spával zviazaný v malej skrini. Rodičia brutálne umučili syna

Keď sa dieťa dostane späť do starostlivosti svojej mamy, môže to pre neho znamenať vidinu spokojného dospievania. Čo ak nie je hlavným dôvodom matky na získanie svojho syna láska? To je prípad aj jedného z najbrutálnejších umučení vôbec. Keď sa Gabriel Fernandez dostal späť do starostlivosti matky, spolu so svojím priateľom syna zvráteným spôsobom utýrali k smrti. Dalo sa mu však pomôcť? A prečo to nikto neurobil?

Gabriel Fernandez sa narodil vo februári v roku 2005. Mama sa ho po narodení vzdala, tak žil u strýka s priateľom alebo neskôr u svojich starých rodičov. Obe rodiny sa o neho dobre starali. Chlapec bol usmievavým dieťaťom, s milou a dobráckou povahou. Podľa archívnych fotografií z týchto čias pôsobil Gabriel šťastne a bezstarostne.

V siedmych rokoch sa ho ujala opäť matka

Keď mal sedem rokov, v roku 2012, sa starostlivosti o Gabriela ujala jeho vlastná mama Pearl Fernandez. V tomto čase však už boli pochybnosti zo strany rodiny o tom, či sa Pearl dostatočne dobre stará o svoje dve deti, s ktorými žila. Napriek tomu bol do jej starostlivosti zverený aj Gabriel.

Podľa portálu The Atlantic, ako sa neskôr ukázalo, hlavným dôvodom toho, že sa Pearl Fernandez ujala starostlivosti o Gabriela nebola akási náprava alebo snaha pomôcť a dopriať svojmu dieťaťu plnohodnotný život, ale finančný zisk, ktorý videla v sociálnych dávkach. A presne podľa toho sa aj správala.

Učiteľka už po dvoch týždňoch hlásila domáce násilie

Gabriel sa dostal do rodiny, ktorá pozostávala z matky Pearl, brata Ezequiela, ktorý mal v tom čase 12 rokov a o rok mladšej sestry Virginie. Pearl žila s priateľom Isuarom Aguirrem. Isuaro pracoval ako člen bezpečnostnej služby. Týmto začalo pre malého Gabriela osem brutálnych mesiacov, nad ktorými dnes už môžeme iba krútiť hlavou.

Gabriel začal navštevovať novú školu, no už po dvoch týždňoch jedna z učiteliek začala tušiť, že s ním niečo nie je v poriadku. Podľa informácií Time, sa chlapček opýtal učiteľky Jennifer Garcia, či je normálne, keď mama bije svoje deti. Učiteľka nahlásila možné domáce násilie miestnej horúcej linke v Los Angeles.

Sociálka “nevidela” čo sa v dome deje

Sociálni pracovníci navštívili dom, v ktorom žil Gabriel s rodinou niekoľkokrát. Nikdy však nenašli dostatočné množstvo dôkazov na to, aby zasiahli. A to ani napriek tomu, že jej vlastná rodina ich očividne videla.

Postupne však rany po ubližovaní Gabrielovi boli čoraz viditeľnejšie. Mal modriny a chrasty aj na tvári. Nikto však nezasiahol. Sociálka už vôbec nie. A to aj napriek tomu, že učiteľka pravidelne hlásila, že niečo nie je v poriadku. Jedným z najsmutnejších faktov na tomto prípade bolo následné odhalenie, podľa ktorého sociálna pracovníčka, ktorej bol tento prípad pridelený, falšovala záznamy z vlastnej nedbanlivosti. Keby sa tak nestalo, incident z 22. mája v roku 2013, sa vôbec nemusel udiať.

Nedýchal, mal sa pošmyknúť vo vani

V tento deň Pearl Fernandez zavolala na linku záchrannej služby a oznámila, že jej syn nedýcha. Odôvodňovala to tým, že sa mal pošmyknúť vo vani a spadnúť. Keď však lekári dorazili na miesto, čakal ich šokujúci pohľad, s akým nikto v tom momente nerátal. Gabriel ležal nahý na podlahe v izbe v katastrofálnom stave. Podľa množstva poranení bolo hneď jasné, že teória so spadnutím a udretím sa nie je správna.

James Cermak, záchranár z Los Angeles, ktorý prišiel na miesto činu uviedol, že to vyzeralo, že Gabriel nemal na tele jedno miesto, na ktorom by mu nebolo ublížené. Chlapec mal otlaky na nohách, opuchnuté všetky končatiny, na tele popáleniny v tvare lyžice, na rukách jazvy od pút, na oboch stranách hrudníka stopy po bití káblom, odtlačky zubov zaryté v koži, po celom tele modriny, výrazné odreniny na tvári a napokon sa ukázala aj zlomenina lebky. Nechýbali ani odtlačky od pálenia cigariet a opaskom vybité zuby.

Dokaličené celé telo od mučenia

Ešte raz pripomíname, že osem mesiacov predtým bol Gabriel úplne zdravým chlapcom plným života s rozžiareným úsmevom na tvári. Po prevezení do nemocnice bol v takom zlom stave, že do dvoch dní zomrel. Lekári vytvorili maketu s nákresmi toho, kde a aké rany Gabriel mal. Na tele naozaj nemal jediné miesto, na ktorom by mu od rodičov nebolo ubližované. Čo sa dialo posledné mesiace v tejto domácnosti a prečo nikto nezakročil a nepomohol malému Gabrielovi?

Prípad sa dostal až pred súd, kde obžaloba žiadala pre rodičov trest smrti. Tento prípad sa navyše netýkal iba rodiny Gabriela Fernandeza. Poukázal aj na smutný fakt, že podobné týranie sa deje v domácnostiach za zatvorenými dverami často. Ak sú pravidlá nastavené tak chabo, že nikto proti tomu nič neurobí a to aj napriek tomu, že je zrejmé, že niečo nie je v poriadku, vynárajú sa otázky o tom, či sociálne inštitúcie v krajine fungujú správne.

Musel jesť vlastné zvratky

Pearl Fernandez a Isuaro Aguirre sa pred súdom priznali k týmto beštiálnym činom. K smrti Gabriela došlo následkom Isuarovho škrtenia. Vypovedali aj jeho súrodenci, ktorí dosvedčili, že v poslednom období pred Gabrielovou smrťou sa týranie zo strán rodičov zhoršilo. Uviedli, že ho nútili jesť jedlo pre mačky alebo vlastné zvratky.

Pearl aj Isuaro su dodnes vo väzení. Isuaro je jedným so stoviek ľudí odsúdených na smrť, ktorí sa naplnenia tohto rozsudku s veľkou pravdepodobnosťou nikdy nedočkajú. A teda strávi svoj život vo väzení, podobne ako Pearl.

Trestali ho za to, že mal byť gayom

A prečo si Gabriel vyslúžil takéto brutálne zachádzanie? Podľa jeho súrodencov si rodičia o malom chlapcovi mysleli, že je gay. Dokonca ho nútili nosiť dievčenské šaty aj do školy. A práve nenávisť kvôli týmto svojím domnienkam trestali fyzickým mučením chlapca.

Gabriel mal všetko svoje oblečenie uložené pokrčené v plastovom vreci a musel spávať zamknutý v malej drevenej skrini, kde mal navyše zviazané ruky aj nohy. Gabrielova učiteľka niekoľkokrát kontaktovala sociálku, vždy, keď sa na Gabrielovi objavili nové poranenia alebo modriny. Sociálni pracovníci však v tomto prípade zlyhali na plnej čiare. A súdny proces sa napokon zaoberal aj ich nekonaním.

Príbeh spracovaný v silnom dokumentárnom seriáli

Pearl Fernandez bola odsúdená na doživotie a Isuaro Aguirre, pod ktorého rukami Gabriel zomrel, si vyslúžil požadovaný trest smrti. Tento brutálny prípad sa stal námetom dokumentárneho seriálu z dielne Netflixu s názvom Utrpenie Gabriela Fernandeza (The Trials of Gabriel Fernandez). Otvára množstvo dôležitých otázok ohľadom toho, kto je za Gabrielovu smrť zodpovedný a kto zlyhal.

Dokument je kvalitne spracovaný, o tom svedčia aj pozitívne divácke hodnotenia, 86 % na ČSFD a 8,2 na IMDb. Upozorňujeme však, že nie je vhodný pre citlivé povahy, z dôvodu citlivého obsahu, ktorý spracováva.