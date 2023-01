6 ľudí vrátane troch detí zahynulo na festivale. Podrezali ich šnúry od šarkanov, ktoré boli pokryté skleneným prachom

Šesť osôb vrátane troch detí prišlo o život počas tradičného indického festivalu Uttaraján, na ktorom sa púšťajú šarkany. Obetiam sa okolo krku omotali šnúry pokryté sklom a podrezali ich, v dôsledku čoho vykrvácali. Zranenia utrpelo ďalších 176 ľudí. Vo štvrtok to uviedol denník The Guardian, informuje TASR.

Na festivale Uttaraján sa každoročne zúčastňujú tisíce ľudí z celého sveta. Organizátori usporadúvajú rôzne súťaže, počas ktorých musia účastníci vlastnou šnúrou na šarkanovi prerezať a tak poraziť šarkana protivníkov. Mnohí preto posýpajú šnúry skleneným prachom, aby ľahšie zvíťazili. Hoci táto taktika bola v roku 2016 zakázaná, podľa kritikov ju nikto nekontroluje.

Indickí predstavitelia uviedli, že na festivale v štáte Gudžarát bolo najmladšou obeťou dvojročné dievča.

