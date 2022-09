Zverejnili video z prvého dňa invázie. Zelenskyj telefonuje s Macronom a prosí ho, aby zastavil Putina

V prvý deň invázie, 24. februára 2022, keď sa Ukrajina prebudila do desivého rána, zažíval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chvíle, ktoré nechce zažiť žiadny líder krajiny. Ako dokazuje video, ktoré bolo zverejnené na sociálnej sieti Twitter, Zelenskyj kontaktoval francúzskeho prezidenta a v telefonáte ho prosil o pomoc. Nechcel zbrane, dúfal, že s pomocou svetových lídrov sa konflikt urovná diplomatickou cestou.

24. februára mnohí ešte netušili, aký je rozsah invázie na Ukrajinu. Jedným z prvých svetových lídrov, ktorí sa to dozvedeli, bol francúzsky prezident.

Totálna vojna

Ako informuje portál ndtv, na doteraz nezverejnenom zázname je vidieť telefonát Zelenského s Macronom. Diskutujú o tom, ako tisíce vojakov vstúpilo na Ukrajinu a nachádzajú sa všade.

Na videu je počuť ako Zelenskyj nalieha na Macrona, aby zavolal Putinovi a skúsil vyriešiť konflikt diplomatickou cestou. Macron sa napríklad pýta: „Takže to znamená, že poslali špeciálne jednotky do Kyjeva?“ Zelenskyj na to odpovedal: „Všade. Do Kyjeva, do Odesy, prichádzajú z Bieloruska. Všade sú vojaci. Je to iné ako v roku 2014.“

Zjavne rozrušený Macron mu odpovedá: „Je to jasné. Je to totálna vojna.“ Zelenskyj reaguje: „Áno, totálna vojna.“

Hovorte s Putinom, bude vás počúvať

Zelenskyj následne Macronovi povedal: „Myslím si Emmanuel, že je veľmi dôležité, aby ste sa spojili s Putinom, a tiež, aby ste vytvorili protivojnovú koalíciu. Európski lídri spolu s Bidenom môžu zavolať Putinovi a povedať mu stop.“ Následne dodal: „Prestane, bude vás počúvať.“

Ako to celé ďalej prebiehalo, nie je úplne jasné, no isté však je, že aj ak sa Macron či iní lídri spojili s Putinom, tak sa nič zásadné nevyriešilo. Vojna už trvá vyše 6 mesiacov a zatiaľ nie je predpoklad, že by sa mala čoskoro ukončiť.