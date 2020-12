Zverejnili kalkulačku, ktorá ti prezradí tvoju uhlíkovú stopu. Koľko emisií máš tento rok na svedomí?

Ministerstvo životného prostredia ponúka pred koncom roka 2020 kalkulačku individuálnej uhlíkovej stopy. Za pár minút si s jej pomocou vypočítate, koľko kilogramov emisií skleníkových plynov máte v tomto roku na svedomí. Kalkulačka pracuje s údajmi od užívateľa o jeho spôsoboch dopravy, bývania, či spotreby. Pri bývaní sa úroveň spotreby vyhodnocuje nie iba cez energetické parametre domu, ale aj cez množstvo používaných spotrebičov.

Kalkulačka, ktorú na ministerstve pripravil Inštitút environmentálnej politiky, ukazuje, že k tomu, aby sme pomohli klíme, stačí prestúpiť z auta do autobusu, prípadne na bicykel, či vlak. Nemalé emisie vyprodukujú naše prekúrené domácnosti, či nadmerná spotreba elektriny. K zníženiu našej osobnej uhlíkovej stopy pomôže, ako ukáže kalkulačka, aj redukcia príjmu niektorých druhov mäsa.

Minister si ju vyskúšal ako jeden z prvých

Prínos „uhlíkovej kalkulačky“ spočíva v špecifikácii jednotlivých zdrojov emisií týkajúcich sa našich osobných pomerov a správania. Takto si môžeme zmeniť všeobecnú predstavu o globálnej klimatickej kríze na konkrétnu realitu nášho každodenného správania.

Jedným z prvých, kto kalkulačku vyskúšal, je minister Ján Budaj. Konštatoval, že sa má v čom zlepšovať, pričom jeho uhlíková stopa bola pred nástupom do funkcie nižšia, než slovenský priemer. Po nástupe do funkcie jeho uhlíková stopa vzrástla (napr. kvôli cestovaniu), čo chce minister napraviť, okrem iného aj celkovým znížením uhlíkovej stopy činnosti ministerstva, ktoré už v septembri 2020 ohlásilo ambíciu dosiahnuť nulovú uhlíkovú stopu do r. 2030.

Planétu zaťažuje každý z nás

Podľa ministra je uhlíková kalkulačka výborná možnosť, ako preložiť všeobecné reči o otepľovaní a klimatickej kríze do obrazu nášho bežného života. Pomáha nám pochopiť, že globálne znečistenie emisiami CO2 sa skladá z kilogramov a gramov, ktorými planétu zaťažuje každý z nás.

“Pri tejto uhlíkovej kalkulačke si ľahko všimneme, že sú v nej položky, ktoré jednotlivec ovplyvní len ťažko (spôsob vykurovania jeho bytovky), ale aj také, pri ktorých je rozhodnutie iba v našich rukách. Ochrana Zeme pred klimatickou krízou tak prestáva byť abstraktnou hrozbou a vidíme, že je aj našou osobnou voľbou” konštatoval Ján Budaj.