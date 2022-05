Zuzane Strausz Plačkovej a jej manželovi zrušili obvinenie

Generálna prokuratúra (GP) SR zrušila obvinenie influencerke Zuzane Strausz Plačkovej a jej manželovi Renému Strauzsovi Dôvodom je nesplnenie podmienok na vznesenie obvinenia.

Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca GP SR Dalibor Skladan. Upozornil na to Plus jeden deň.

„Generálny prokurátor SR v zastúpení prvým námestníkom generálneho prokurátora SR Jozefom Kanderom dňa 16. mája 2022 vyhovel návrhu obvinených Z. S. P. a R. S. a zrušil uznesenie o vznesení obvinenia pre drogovú trestnú činnosť a iné,“ priblížil hovorca. Ako ďalej uviedol, uznesenie bude po jeho doručení procesným stranám a následnej anonymizácii zverejnené na webe GP SR.

Dvojicu obvinila NAKA v rámci minuloročnej akcie, ktorú vykonala na západe Slovenska. Zaistených bolo vtedy viac ako deväť kilogramov pervitínu a obvinených 15 osôb z trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny i drogovej trestnej činnosti.