Zuzana Smatanová sa rozhodla pre odvážnu zmenu. Ľudia ju zaplavili komplimentmi, je za tým však háčik

Je to už dávno, odkedy Zuzana Smatanová vymenila svoje dlhé vlasy za krátky zostrih, ktorý jej tak pristane, že tejto zmene nemohol nikto nič vytknúť. Vlasy nakrátko ju omladili a vyzerá v nich viac než sviežo. Napriek tomu začala opäť premýšľať o zmene. Skôr než ju však urobila, rozhodla sa vyskúšať tento strih len naoko.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Smatanová (@zuzanasmatanova)

Premýšľa nad zmenou

40-ročná speváčka vkladá svoju kreativitu nielen do svojej hudby a ilustrácií, ale tiež sa dokáže vyhrať s príspevkami na sociálnych sieťach. K fotografiám pridáva rôzne kresbičky, ktoré vyjadrujú jej náladu, alebo jednoducho kreatívne dopĺňajú atmosféru fotografie. Inak to nie je ani teraz, keď sa rozhodla so svojimi fanúšikmi podeliť o to, že rozmýšľa o ofine.

Na fotografii je Zuzana zdanlivo s ostrihanou ofinou, avšak tá je len príčeskom, ktorý je takto šikovne odstrihnutý, aby videla, ako by to mohlo vyzerať. Speváčka totiž nosila ofinu ako dieťa a potom znova ako tínedžerka, čo vidieť na ďalších fotografiách, no zdá sa, že chcela vidieť, či by jej pristala aj teraz.

„V ideálnom svete by takto moja ofina mohla vyzerať, ale až takúto hustotu vlasov fakt nemám, takže zostávam pri tom, ako to je, ale jedného dňa možno… človek nikdy nevie,“ uzavrela speváčka príspevok.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Smatanová (@zuzanasmatanova)

Hoci tak skonštatovala, že jej v dospelosti už ofina nepristane, jej fanúšikovia si myslia niečo iné. „No ale dobré to je takto,“ stálo v jednom z komentárov. „Ja by som na Vašom mieste do tej ofiny šla,“ odkázala ďalšia fanúšička. „Veľmi ti sekne, Zuzka,“ pridala sa tretia.

Navyše sa zdá, že speváčka inšpirovala aj iné ženy, aby sa vrátili k tomuto vzhľadu. „Ja som ofinu mala niekoľkokrát a zvažujem zas, a do toho bum! Zuzka! Znamenie! A pristane vám to!“ stálo v komentári. Ďalší znel: „Ja som včera absolvovala zmenu… ofina… tiež som zvedavá, ako dlho ma to bude baviť.“