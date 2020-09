Zuzana Čaputová vyzvala ľudí k noseniu rúšok a dodržiavaniu opatrení. Situácia s COVID-19 nie je dobrá

Prezidentka SR Zuzana Čaputová s obavami sleduje zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu na Slovensku i za hranicami. Situácia nie je dobrá, skonštatovala na sociálnej sieti po utorkovom (22. 9.) stretnutí s epidemiológmi a hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom.

Dobrou správou pre SR je podľa nej zabezpečenie antigénového testu na COVID-19 s výsledkami do pár minút. Za potrebné považuje zlepšenie komunikácie zo strany štátu a jeho inštitúcií. Ľudí vyzvala na rešpektovanie odporúčaní a opatrení.

Ľudí vyzvala, aby dodržiavali opatrenia

Čaputová pripomenula, že je len v našich rukách, aby sme tvrdým opatreniam dokázali predísť. Vyžaduje si to podľa nej väčšiu mieru obozretnosti, vyhýbania sa miestam s vysokým rizikom nákazy a dôsledné rešpektovanie opatrení a odporúčaní hygienikov a epidemiológov. Zdôrazňuje tiež potrebu nosenia rúšok. “So znepokojením sledujem aj názory rôznych ľudí, ktorí bez rešpektu a samozrejme aj bez zodpovednosti za výsledok šíria dezinformácie,” poznamenala.

Aj v rámci druhej vlny je SR podľa prezidentky stále na tom lepšie ako okolité štáty a podľa slov odborníkov sme na ďalšie obdobie pripravení. “Potrebujeme sa však výraznejšie pohnúť v zabezpečení dostatočnej finančnej, materiálnej, ale aj morálnej podpory našim zdravotníkom a zdravotníčkam v prvej línii,” zdôraznila. Ľudí vyzvala na empatiu, solidaritu so slabšími a ohľaduplnosť.

Komunikácia zlyháva

Pri zabezpečení antigénových testov na COVID-19 prisľúbila svoju pomoc, aby ich SR zadovážila čo najskôr, rovnako ako pri zabezpečovaní liečiv. Štát a inštitúcie by sa podľa prezidentky pri komunikácii mali držať niekoľkých princípov. Prízvukuje, že opatrenia majú byť pre verejnosť predvídateľné. “Tak ako sme mali jasný plán uvoľňovania po prvej vlne, mali by sme vedieť ľuďom dopredu ukázať, aké opatrenia štát zavedie, ak sa situácia zhorší,” komentovala. Vychádzať by mali z dát a odborných posudkov.

Prezidentka zdôrazňuje tiež potrebu zrozumiteľnosti a férovosti opatrení, teda rovnaké obmedzenia pre prípady s rovnakým rizikom šírenia vírusu. Verejnosti by sa mali prezentovať len tie, ktoré sú definitívne a majú najvyššiu politickú podporu. “Aby sa nám nestávalo, že v éteri koluje množstvo opatrení a nie je jasné, ktoré z nich a kde vlastne platia,” skonštatovala.

V boji s pandémiou je podľa prezidentky veľmi dôležitý aj efektívny manažment prijímania rozhodnutí a ich výkonu, ale aj komunikácia s verejnosťou a zodpovednosť za ňu. Hlava štátu poukazuje tiež na to, že prijímanie opatrení treba naviazať na rýchle a efektívne kompenzovanie strát. “Obzvlášť to platí teraz v oblasti kultúry a športu, pretože ide o profesie a segmenty, ktorým sa po prvej vlne nepodarilo pomôcť dostatočne,” podotkla.