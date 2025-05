Zúfalec a babrák: Šimečka reagoval na Fica po tom, čo ukázal tanečné video jeho partnerky. Podľa premiéra nejde o umenie

Nedeľná tlačová konferencia premiéra Roberta Fica z Úradu vlády Slovenskej republiky vyvolala okamžitú odozvu. Premiér na nej púšťal video, na ktorom tancuje partnerka predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Práve tento moment spustil ostrú kritiku zo strany lídra PS aj jeho partnerky.

Robert Fico si na tlačovú konferencu priniesol prezentáciu, ktorej obsahom bolo vystúpenie Anny Netrebko, záznam z hokejového zápasu v Spojených Štátoch Amerických a aj tanečné vystúpenie partnerky Michala Šimečku. K prvým dvom záznamom sa vyjadril jednoznačne, ide podľa neho u umenie. Na tanečný záznam Sone Ferienčíkovej však reagoval diametrálne odlišne.

Podľa jeho slov to môže považovať za umenie len bratislavská kaviareň. „Môžete to kľudne vypnúť. Dámy a páni, tragédia Slovenska je v tom, že bratislavská kaviareň a ďalší sa snažia Slovensku povedať, že nie to prvé bolo umenie. No snažia sa navodiť atmosféru, že toto je umenie,“ pričom poukázal práve na záznam z vystúpenia Šimečkovej partnerky.

Šimečka adresoval premiérovi tvrdé slová

Na video zareagoval priamo Michal Šimečka, ktorý premiérovi adresoval tvrdé slová. „Robert Fico je zúfalec. Počul som, že v nedeľu ráno na tlačovke z Úradu vlády púšťa videá tanca mojej partnerky. Tento človek nie je spôsobilý riadiť krajinu,“ napísal predseda Progresívneho Slovenska.

Normálny človek trávi nedeľu so svojimi blízkymi, zúfalec Fico ju trávi raz s mojou mamou, inokedy s mojou partnerkou. Ako keby nám tu po 14 rokoch jeho vlád nepadali na hlavu ekonomika, nemocnice aj mosty. Zúfalec a babrák,“ ukončil svoje stanovisko zverejnené na profile na sociálnej sieti Instagram.

Do diskusie sa zapojila aj Šimečkova partnerka

Na premiérovu tlačovú konferenciu reagovala aj partnerka predsedu PS Soňa Ferienčíková. Rovnako prostredníctvom sociálnej siete vyjadrila svoje rozhorčenie nad tým, čomu sa predseda vlády venuje namiesto riešenia problémov krajiny. „Toto je inak fascinujúci svet, v ktorom žijeme. Premiér, ktorý odmieta akýkoľvek dialóg a miesto diskusných relácií si v nedeľu organizuje vlastné tlačovky, sa miesto reálnych problémov našej krajiny, ktoré nás naprieč Slovenskom trápia, zaoberá súčasným tancom,“ napísala Ferienčíková.

V závere svojho odkazu premiérovi ironicky poďakovala. „Robo, oceňujem Váš záujem o súčasné umenie, ale prenechajte ho radšej odborníkom a venujte sa už konečne zdravotníctvu, školstvu, ekonomike a proeurópskej zahraničnej politike. Kamaráti, želám Vám krásnu politikou nerušenú nedeľu s tými, ktorých máte radi,“ dodala.