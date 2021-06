Zrejme prekonala svetový rekord. Žena porodila desatorčatá, rodina to považuje za dar od Boha

Nedávno sme vás informovali o prípade mladej Maročanky, ktorá porodila devätorčatá. Zdá sa však, že vznikol nový svetový rekord. Žene z Južnej Afriky sa totiž narodili desatorčatá.

Ako informuje portál BBC, lekárske vyšetrenia spočiatku ukazovali, že žena menom Gosiame Thamara Sithole čaká „len“ 8 bábätiek. Gosiame aj jej manžel Teboho Tsotetsi však ostali v absolútnom šoku, keď sa ukázalo, že bábätiek nie je 8, ale až 10. Podľa portálu IOL porodila žena 7 chlapcov a 3 dievčatá. Aj keď to nebude jednoduché, rodičia sú nadšení a z nových prírastkov do rodiny majú obrovskú radosť.

Word of the day is *decuplets*.

Gosiame Thamara Sithole has given birth to 10 babies in South Africa 🇿🇦 and she’s already got six-year-old twins at home! 👬 https://t.co/01sRVuUlrR

— BBC News Africa (@BBCAfrica) June 9, 2021