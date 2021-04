Zrealizoval teoretickú otázku: YouTuberovi sa podarilo uvariť kura tisíckami faciek

Len začiatkom tohto roka sme vás aj na našom webe informovali o bláznivej teoretickej otázke. Tá znela podľa mnohých mimoriadne hlúpo, keďže hovorila o bizarnom spôsobe uvarenia kuracieho mäsa fackovaním. Teoreticky sa ukázalo, že kura vyfackaním skutočne uvariť možno, v praxi by to však bolo priam nezrealizovateľné. Pokým sa nenašiel blázon, ktorému sa to podarilo, píše web Science Alert.

„Ak sa kinetická energia premieňa na tepelnú energiu, akú silnú musím dať kurčaťu facku, aby sa uvarilo?“ znela otázka jedného z používateľov sociálnej siete Reddit v sekcii No Stupid Questions. Tú tam položil pred časom a aj keď by sa zdalo, že ide len o výmysel nejakého recesistu, užívateľ dostal pomerne dobre vypracovanú a adekvátnu odpoveď.

Kurča fackovaním skutočne je možné uvariť, avšak zrealizovať to v inej ako v teoretickej rovine už možné nie je. Odpoveď vtedy poskytol matematik Parker Ormonde, ktorý sa s vysvetlením tejto otázky podelil aj v článku na IFL Science, o ktorom sme viac písali tu.

Minimálne viac ako 23-tisíc faciek

Ormondovi sa podarilo zistiť, že kurča naozaj možno pripraviť fackovaním, avšak aby to vôbec bolo možné, musela byť jedna facka vystrelená silou zhruba 6-tisíc kilometrov za hodinu. To ale nie je všetko – tých faciek by muselo byť minimálne 23 034 a museli by padnúť neuveriteľne rýchlo za sebou. Samozrejme, aj keď to znie neuskutočniteľne, našli sa odvážlivci, ktorí sa pokúsili kurča takto uvariť. Nikomu sa to však nepodarilo.

Výnimkou je ale YouTuber menom Luis Weisz, ktorý sa rozhodol teóriu pretaviť do praxe a na prekvapenie všetkých sa mu to po viacerých pokusoch podarilo a kurča fackovaním uvaril. Tu ale treba uviesť, že nie tak úplne.

Kurča úplne neuvaríte

Ako vysvetlil vo svojom záverečnom videu, trvalo mu viac ako dva mesiace vôbec vymyslieť spôsob, ako teóriu preniesť do reality. Všetko najskôr testoval a následne vytvoril špeciálne fackovacie zariadenie, ktorým kurča uvaril, píše web Science Alert.

Weisz testovaním a vývojom zariadenia zistil, že na to, aby sa kurča fackovaním uvariť dokázalo, musí fackovaním vytvoriť neustálu teplotu okolo 55 až 60 stupňov Celzia, ktorú musí byť zariadenie schopné držať aspoň hodinu. Po množstve neúspešných pokusov sa mu to napokon podarilo.

Vo výsledku je potrebných minimálne 135-tisíc faciek a zhruba 8 hodín na to, aby sa kurča takýmto spôsobom uvarilo. Ani tu však nemožno úplne stopercentne povedať, že kurča bolo uvarené.

Fackovaním sa ho podarilo dostať len do teploty 60 stupňov Celzia, kedy sa o surovom mäse môže hovoriť ako o tepelne upravenom a zbavenom baktérií. Weisz tak kurča síce uvaril, nie však do skonzumovateľného stavu. Dokázal ho však zbaviť všetkých škodlivých baktérií, čo sa pri rovnakej teplote deje aj pri obyčajnom varení kuracieho mäsa.