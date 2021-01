Ľudia sa snažia uvariť kura tak, že ho budú fackovať. Podľa fyziky je to teoreticky možné

Ak vám partner povie, aby ste uvarili kura, pravdepodobne by ste ho dali do pekáča a následne do rúry, prípadne do hrnca a dusili na sporáku. Dá sa ale kura uvariť aj nejakým veľmi netradičným spôsobom?

Pred časom bola na sociálnej sieti Reddit položená nevšedná otázka v kategórii No Stupid Questions. Tá znela: “Ak sa kinetická energia premieňa na tepelnú energiu, ako silnú musím dať kurčaťu facku, aby sa uvarilo?”

Aj keď otázka znie hlúpo, určite stojí za zamyslenie. Odpoveď sa pokúsil priniesť matematik Parker Ormonde, pričom sa o postup podelil aj s ostatnými, informuje portál IFL Science. Základom je vzorec medzi kinetickou a tepelnou energiou: 1/2mv2=mcT.

Ak ľudská ruka váži 0,4 kg, priemerná facka má rýchlosť 11 m/s a priemerné kura váži 1 kg, tak to má hmotnostnú tepelnú kapacitu 2720J/kg*c. Kurča musí dosiahnuť teplotu asi 205 stupňov Celzia, aby mohlo byť považované za uvarené. Za počiatočnú teplotu Parker stanovil, že kura sa vybralo z chladu a má teplotu 0 stupňov Celzia.

Po viacerých výpočtoch prišiel na výsledok: Aby bolo možné kurča uvariť jednou fackou, tá by musela mať rýchlosť 1665,65 m/s čiže takmer 6-tisíc kilometrov za hodinu. Navyše tu tiež zohráva svoju úlohu rýchlosť rotácie Zeme, ktorá činí 1 600 km/h.

Nie jediný problém

Dať takú silnú facku je pre človeka, samozrejme, nemožné. Ak by sa to ale teoreticky podarilo, stále nie je nič vyhraté. S kuracím mäsom by v momente dopadu facky nastali ďalšie problémy, ako ukazuje táto simulácia:

You can cook a chicken by slapping it at 3725.95 mph, an impossible task by any human means.

If you do succeed however, you will not only cook the chicken but also decimate its entire structure, causing a violent explosion. This is a simulation of the slap using FEA. pic.twitter.com/QDjEbcuQnq — aden (@ade__n) January 8, 2021

Kurča by sa rozletelo na všetky strany, no to isté by sa stalo aj s rukou, ktorá jednoducho nie je stavaná na takú obrovskú záťaž. Po okolí by sa tak nenachádzali iba kosti a mäso z kurčaťa, ale aj z ruky.

Nie jedna, ale viac faciek

Možno napadlo aj vám, že ak to nejde jednou fackou, možno by to išlo viacerými. Keďže translačná kinetická energia tela sa rovná polovici súčinu jeho hmotnosti a druhej mocniny jeho rýchlosti, nefunguje to tak, že by ste kurča udreli 6-tisíc krát rýchlosťou 1 km/h a obed (či skôr už večeru) by ste mali hotovú. Tiež je problém, že kurča by sa jednotlivými pauzami medzi fackami ochladzovalo, preto by bolo potrebné hu udierať extrémne rýchlo.

Ak teda ide o bežné facky, za predpokladu, že by ich niekto dokázal rozdávať nadľudskou rýchlosťou, musel by ich urobiť poriadne veľa. Ormonde vypočítal, že 1 priemerná facka by zvýšila pôsobenie teploty o 0,0089 stupňa Celzia. Na uvarenie kurčaťa by bolo potrebných 23 034 priemerných faciek zasadených neuveriteľne rýchlo za sebou.

Síce to znie šialene, no sú ľudia, ktorí sa o to pokúsili. Pravdou je, že teplota sa zvyšovala a teoreticky to za pomoci “fackovacieho stroja” fungovalo. Aj tu však nastáva jeden zásadný problém. Mäso a kurča jednoducho nevydržia dostávať toľko faciek za sebou a zničia sa.

Aká je teda odpoveď na otázku, či je možné uvariť kurča jednou či viacerými fackami? Teoreticky to podľa fyziky ide, v praxi je to nemožná úloha.