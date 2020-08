Žralok modrý pokoril rekord, vyskočil nad vodu do výšky neuveriteľných 4,5 metra

Napriek tomu však fascinujú nielen odborníkov, ale aj laikov. Tento žralok modrý však prekonal všetky očakávania.

Zábery žraloka modrého, ktoré sa podarilo zachytiť, vám vyrazia dych. Ako informuje portál TV Insider, žralok sa v snahe chytiť svoju obeť vymrštil nad vodnú hladinu do výšky vyše 4,5 metra, čím prekonal všetky doteraz zaznamenané výskoky. Ako píše portál LAD Bible, Air Jaws: Ultimate Breach spája odborníkov v snahe zachytiť za pomoci dronov tie najlepšie zábery žralokov vynárajúcich sa nad hladinu. V rámci programu Shark Week, ktorý je do 16. augusta vysielaný na kanály Discovery, sa do Južnej Afriky vybral aj odborník na žraloky Chris Fallows a jeho kolegovia, odborníci z oblasti morskej biológie, Alison Towner a Enrico Gennari.

Cieľom je výskum, ale aj záchrana žralokov

Práve Chrisovi Fallowsovi sa v oblasti známej ako Seal Rock podarilo vyhotoviť zábery, ktoré divákom vyrážajú dych. Režisér diela Air Jaws: Ultimate Breach, Jeff Kurr, sa pre TV Insider vyjadril, že sú to zábery, na ktoré sa jednoznačne oplatilo čakať a na ktorých popis slová jednoducho nestačia.

Show sa prvýkrát začala natáčať ešte v roku 2001 a Kurr dodáva, že jej cieľom je v prvom rade výskum správania žralokov. Tvorcovia sa však zároveň snažia divákov poučiť, ukázať im, že žraloky modré nie sú tie desivé stvorenia z hororových filmov. Sú to zvieratá, ktoré sa ocitli na pokraji vyhynutia a potrebujú pomoc a ochranu človeka.