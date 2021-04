Zostavili rebríček najstrašidelnejších povolaní: Dostal sa tam majiteľ sexshopu, 1. miesto prekvapí každého

Niektoré povolania nám pripadajú desivé a ľudia, ktorí ich vykonávajú, nám prídu prinajmenšom divní. Napríklad, málokto by chcel pracovať v pohrebom ústave, byť profesionálnym klaunom alebo sa venovať preparátorskej práci a vypchávať mŕtve zvieratá.

Prečo považujeme niekoho za strašidelného?

Z času na čas sa stane, že máme z niekoho jednoducho zimomriavky, z nevysvetliteľného dôvodu nám ten človek príde už na prvý pohľad strašidelný. Tomuto javu sa venuje málo odborníkov, predsa sa však takí nájdu. V časopise New Ideas in Psychology bola v roku 2016 publikovaná prvá štúdia na túto tému. Ako píše portál IFLScience, jej autori, McAndrew a Koehnke sa pokúšali prísť na to, prečo sú niektorí ľudia a niektoré povolanie strašidelné.

Výsledky štúdie sú zaujímavé, autorom sa podarilo zistiť, že dobrým prediktorom toho, či niekoho budeme považovať za strašidelného, je napríklad nepredvídateľné správanie a neverbálne prejavy. Keď niekoho považujeme za strašidelného, je to podvedomá emocionálna reakcia, ktorá nám napovedá, že by bolo lepšie ostať v strehu.

Výskum bol rozdelený do dvoch častí. V prvej časti bolo úlohou účastníkov ohodnotiť 44 výrokov, ktoré popisujú správanie strašidelného človeka, napríklad časté oblizovanie si pier či časté sexuálne narážky. Mnohých to možno neprekvapí, no častejšie boli za strašidelných považovaní muži, ako ženy. Smutným faktom je, že ako strašidelné hodnotili ľudia napríklad aj mentálne ochorenie či príliš vysokú a chudú postavu.

Ľuďom sa nepozdávajú majitelia sexshopov či klauni

V druhej časti výskumu sa vedci zamerali na povolania, ktoré ľudia považujú za strašidelné. Hodnotilo sa celkovo 21 profesií, pričom za najstrašidelnejších považovali ľudia klaunov, preparátorov, majiteľov sexshopu či riaditeľov pohrebných ústavov. Naopak, za najmenej strašidelných považovali ľudia učiteľov a meteorológov.

Ktoré povolania sú tie najstrašidelnejšie?

Klaun Preparátor Majiteľ sexshopu Riaditeľ pohrebného ústavu Šofér taxíka Nezamestnaný človek Človek pracujúci v cirkvi Údržbár Smetiar Zamestnanec ochranky Spisovateľ Herec Stavebný robotník Softvérový inžinier Zamestnanec kaviarne Finančný poradca Lekár Vysokoškolský profesor Farmár Učiteľ Meteorológ

Účastníci výskumu boli okrem toho požiadaní, aby zvolili dva koníčky, ktoré považujú za strašidelné. Ukázalo sa, že ľuďom sa príliš nepozdáva zhromažďovanie akýchkoľvek mŕtvych zvierat či pozorovanie vtáctva. Aj keď nie vždy považujeme človeka za strašidelného oprávnene, môže za to evolúcia, ktorá nás takýmto spôsobom chráni pred nejasnou hrozbou.

Štúdia však nevysvetľuje, prečo a ako nás v tomto smere ovplyvňuje kultúra, stigmatizácia a predsudky. Často však môžeme pozorovať prítomnosť dvoch efektov. Napríklad, ak nám niekto povie, že daný človek má pozitívnu vlastnosť, sme tým ovplyvnení a automaticky hľadáme ďalšie, vysvetľuje Brittanica. Na druhej strane, na základe jednej vlastnosti, ktorú považujeme za negatívnu, máme tendenciu odsúdiť človeka ako celok. Napríklad, ak niekoho považujeme za neatraktívneho, automaticky predpokladáme, že je aj morálne zlý alebo čudný, píše Healthline.