Zora Czoborová dostala svoju 85-ročnú mamu späť do formy. Podelila sa o silný zážitok, ktorý vás dostane

Hoci má už dávno po 50, telo a fyzičku by jej mohli závidieť mnohé mladé ženy. Svoje tajomstvá, ako si vybudovala zdravie a udržiava sa aktívna, si však nenecháva pre seba a pomáha aj ostatným. To, samozrejme, platí aj pre jej najbližších.

57-ročná Zora Czoborová sa v súčasnosti venuje najmä fit pobytom, kde pomáha ľuďom chudnúť a pracovať na ich zdraví. Popritom sa stará aj o vlastnú kondičku, no toto leto sa venuje najmä svojej mame. Len nedávno na sociálnej sieti ukázala, ako sa ju snaží dostať do najlepšej formy. Nie je to pritom prvýkrát.

Pomáha jej udržať sa zdravá

Fitneska má s mamou skvelý vzťah, o čom svedčia ich spoločné príspevky na sociálnych sieťach. Jej mama Valéria ju pritom v minulosti sprevádzala aj na fitnes pobyty a spoločne zdieľajú túto vášeň pre pohyb, hoci teraz najmä z pohodlia domova.

„Cieľom je dostať babinu (85 rokov) do naj formy,“ napísala Zora do popisu k nedávnym záberom so svojou mamou. Na ďalších videách potom ukázala zábery z aqua aerobicu, ktorému sa spoločne venujú – Zora ako inštruktorka, zatiaľ čo jej mama poctivo cvičí v bazéne.

Teraz si Czoborová zaspomínala pre portál Topky.sk na posledný pobyt, na ktorom sa jej mama zúčastnila. „Naposledy bola asi 7 rokov dozadu, keď prekonala také ťažšie obdobie a ja som ju dostala do fit formy. Strašne sme si to užívali, že nás bolo 40 báb, ktoré sme cvičili a moja mama prišla na tom vozíčku, o ktorý sa opieraš, postavila sa, dala ho nabok k stene a cvičila s nami,“ prezradila fitneska.

„Mamina so mnou vždy chodila na fit pobyty, ale teraz, keď už je staršia, tak kvôli tomu, že sa o ňu bojím, aby sa jej niečo nestalo hlavne v lietadle, tak už so mnou nelieta,“ priznala Czoborová, ktorá ale očividne nemá mame problém vynahradiť tieto pobyty tým, že s ňou necvičí pri mori, ale v bazéne.