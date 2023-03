Zomrela hviezda filmu John Wick. Herec Lance Reddick bol nájdený v jeho dome v Los Angeles

Svet dnes zasiahla nečakaná správa o úmrtí herca Lancea Reddicka, ktorý mal iba 60 rokov. Podľa dostupný informácií ho našli dnes ráno v bezvládnom stave v jeho dome v Los Angeles, píše web TMZ.

Príčina smrti je síce ešte neznáma, no miestna polícia údajne verí, že herec zomrel prirodzeným spôsobom. Stalo sa tak iba niekoľko dní pred premiérou očakávaného filmu John Wick 4, v ktorom stvárnil Reddick významnú postavu správcu hotela Continental.

Filmoví fanúšikovia mohli herca poznať napríklad zo spomínaného Johna Wicka, no ikonické postavy si zahral aj v seriáloch The Wire či Bosch. Narodil sa v roku 1962 v americkom Baltimore a zlom v jeho kariére predstavoval seriál Nezvestní z roku 2004, ktorý mu otvoril dvere do Hollywoodu.