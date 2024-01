Zo stromu visí pivničný kryt nad cestou, silný vietor narobil problémy aj v Bratislave. Víchrica Katrin bude vyčíňať aj dnes

Zrejme pre silný vietor sa v Bratislave uvoľnil pivničný okenný kryt, vodiči by si mali dať pozor pri prejazde Radarovou ulicou, hrozí riziko pádu.

Veľký pozor si dávajte v hlavnom meste, na Radarovej ulici pri križovatke s Kozmonautickou sa vplyvom vetra uvoľnil pivničný okenný kryt, informuje na facebooku stránka ostredky.sk, upozornil na to portál Refresher News. Kryt pri páde napokon zachytil strom, na ktorý je teraz napichnutý, hasiči by to mali dať čoskoro do poriadku.

Mohutný vietor zaúradoval aj na Uránovej ulici v hlavnom meste, na budovu bývalej škôlky v rekonštrukcii spadol veľký strom.

Na Katrin pozor aj dnes

Vonku si treba dávať pozor aj dnes, počasie u nás ovplyvňuje tlaková níž. Víchrica dostala meno Katrin. Na našom území sa bude vyskytovať silný nárazový vietor, najmä na južných závetriach a v oblasti hôr, informuje iMeteo. Vietor by mal slabnúť až popoludní.

V sobotu by ste mali lyžovačku či návštevu hôr radšej oželieť. Fúkať tam má silný vietor s nárazmi cez 100 km/h a na hrebeňoch Tatier až okolo 150 km/h. Veterno bude aj na západe Slovenska, či na Horehroní, kde môžu poryvy vetra prekračovať rýchlosť 80 km/h.

Na severe Slovenska sa očakáva aj sneženie. V kombinácii so silným vetrom môže vyvolať riziko snehovej metelice, tá sa očakáva najmä v Tatrách, no pozor aj v horských oblastiach Žilinského a Prešovského kraja.