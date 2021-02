Zo Sherlocka bude černoch a nebude hlavnou postavou: Ikonického detektíva v novinke od Netflixu nahradia teenageri

Populárna streamovacia služba Netflix má rozpracovaných niekoľko seriálových námetov, ktoré postupne svojim predplatiteľom dávkuje. Nedávno na seba strhla nemalú pozornosť novinka, ktorá si svoju premiéru odbije už o mesiac. Čerpá totiž námet z legendárnych príbehov o Sherlockovi Holmesovi, bude sa však niesť v značne odlišnom a priam až hororovom duchu.

Príbeh detektíva Sherlocka Holmesa bol v televíznom či filmovom prevedení spracovaný niekoľkokrát v rôznorodých variáciách a v roku 2021 prichádza ďalšia. Za novinkou s názvom The Irregulars stojí streamovací gigant Netflix a tentokrát v centre diania nebude stáť Sherlock, ale jeho pomocník doktor Watson. Ani on však nebude tak úplne hlavnou postavou.

Iné spracovanie Sherlocka

V novom spracovaní záhadných prípadov autora Arthura Conana Doyla sa opäť dostaneme do éry viktoriánskeho Anglicka, kde však ústrednými postavami bude skupina problémových mládežníkov – príležitostných detektívov z Baker Street. A práve tí budú práve pre Watsona riešiť záhadné a často priam až hororové kriminálne prípady. Premiéra novinka The Irregulars je naplánovaná na 26. marca a Netflix nedávno zverejnil aj vôbec prvú upútavku toho, v akom duchu sa tento seriál bude niesť.

Mladá krv

Samozrejme, aj keď dvojica Sherlock Holmes/Dr. Watson nebudú hlavnými postavami, priestor dostanú. V novom spracovaní ich stvárnia Henry Lloyd-Hughes (Holmes) a Roye Pierreson (Watson).

Celé herecké obsadenie bude výrazne mladšie, nejde však ani zďaleka o hereckých nováčikov. Lloyd-Hughes sa objavil napríklad v štvrtom Potterovi či v seriáli Killing Eve, Pierreson sa zas pred kamerami objavil v marvelovke Thor: The Dark World či v oceňovanej dráme Judy.

Partiu problémových teenagerov, známych aj ako The Irregulars, stvárnia Thaddea Graham (známa z hororu Us), Darci Shaw (Judy), Jojo Macari (Sex Education), McKell David (Snatch), Clarke Peters (His Dark Materials) a Harrison Osterfield (Spider-Man: Homecoming, Catch-22, Chaos Walking).

Seriál na základe kníh Arthura Conana Doyla vytvoril Tom Bidwell (My Mad Fat Diary), Netflix si na úvod objednal jednu sériu v počte 8 epizód. Novinka bude dostupná aj u nás pod českým distribučným názvom Příležitostní detektivové z Baker Street.