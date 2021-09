Známe svetové spoločnosti berú budúcnosť planéty do vlastných rúk: Podpísali novú klimatickú dohodu

Klimatická kríza je najväčším strašiakom pri pohľade na budúcnosť našej planéty. Svetové veľmoci sa postupne spamätávajú, no zavádzanie nových reštrikcií nestačí. Pridať sa musia aj najväčší producenti nežiaducich skleníkových plynov. A vyzerá to tak, že sa tak už čoskoro stane. Známe svetové spoločnosti a firmy sa rozhodli podpísať novú klimatickú dohodu, ktorou chcú dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do dvoch dekád.

Viac ako 200 spoločností a firiem, vrátane značiek ako Procter & Gamble, Coca-Cola či Twitter, podpísalo novú dohodu, ktorou sa chcú zaviazať znížiť v najbližších dvoch desaťročiach emisie uhlíka na nulu. Informoval o tom portál spravodajskej televízie CNN. Nový projekt, ktorého výsledok má dopomôcť k riešeniu otázky klimatickej zmeny, je súčasťou spolupráce medzi spoločnosťou Amazon a advokátskou skupinou Global Optimism.

Uhlíkovú neutralitu chcú dosiahnuť o 10 rokov skôr

Spoločnosti sa podpísaním novej dohody zaviazali, že dosiahnu uhlíkovú neutralitu o 10 rokov skôr, než sa k tomuto cieľu dostane väčšina svetových krajín, ktoré podpísali tzv. Parížsku klimatickú dohodu. Tá krajiny zaviazala dosiahnuť zníženie celosvetovej priemernej teploty ovzdušia o 2 stupne Celzia a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Mnohí odborníci sú ale voči záväzku krajín skeptickí a predpokladajú, že niečo také sa im splniť zrejme nepodarí. Určité výčitky majú aj voči aktuálnemu záväzku jednotlivých spoločností.

Mark Campanale, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Carbon Tracker Initiative (CTI) tvrdí, že na to, aby ktokoľvek mohol dokázať, že dosiahol uhlíkovú neutralitu, museli by sa jednotlivé premenné riadne a transparentne ohlasovať a zaznamenávať. Spoločnosť CTI uviedla, že vo svete existuje zhruba 20 biliónov dolárov fixných aktív v ekonomike fosílnych palív, ktoré je potrebné zapísať. „Spoločnosti to nerobia a nezverejňujú tieto údaje,“ uviedol Campanale CNN.

Podpísalo sa viac ako 200 svetových spoločností

Podľa spoločnosti Amazon všetci signatári novej klimatickej dohody spoločne generujú viac ako 1,8 biliónov dolárov na celkových globálnych príjmoch a majú viac ako 7 miliónov zamestnancov v 26 odvetviach v 21 krajinách sveta. Ako CNN uvádza, spoločnosti ako Visa, Pepsi, Heineken či Alaska Airlines dohodu podpísali ešte začiatkom tohto roka.

„Riešenie tejto výzvy nemôže zvládnuť len jedna spoločnosť,“ uviedol podľa CNN v tlačovej správe Andy Jassy, generálny riaditeľ spoločnosti Amazon. „Je to jeden z dôvodov, prečo sme tak nadšení, že môžeme oznámiť, že sa k nám pripojilo ďalších viac ako 200 spoločností,“ dodal. Jassy verí, že sa im ich klimatickú dohodu podarí splniť o 10 rokov skôr, než stanovuje Parížska dohoda.

Spoločnosti veria, že sa týmto krokom podarí presvedčiť spotrebiteľov, že aj celosvetovým producentom záleží na budúcnosti Zeme a svojou prácou a implementovaním rôznych zmien sa ju podarí zachrániť.