Známa športová značka otvorila svoj prvý gender neutral obchod. Ponúka oblečenie, ktoré si môžu obliecť muži i ženy

Žijeme v 21. storočí, kedy sa zotierajú hranice medzi rodovými stereotypmi a to má tiež za následok pokrok v podobe vymýšľania nových módnych kúskov, ktoré môžu nosiť ako ženy, tak aj muži. Vďaka tomu vznikajú špecifické obchody, kde je možné si zakúpiť práve gender neutral oblečenie. A prvý takýto nedávno v Londýne otvorila značka Adidas.

Už niekoľko sezón sa hovorí o tom, že pri navrhovaní nového oblečenia treba dbať na rodovú rovnosť a neutralitu jednotlivých kúskov. A zdá sa, že teraz prichádza veľká revolúcia.

Svoj prvý obchod s oblečením, ktoré nebude rozlišovať, pre koho budú dané nohavice, topánky či tričká určené, totiž v centre Londýna otvorila športová značka Adidas. Tá chce ísť príkladom aj pre ostatné známe veľké reťazce, aby sa stierali hranice medzi tým, čo je pre koho určené. Informoval o tom web web Vogue Business.

Zatiaľ len v Londýne

Concept store pod hlavičkou značky Adidas otvorili 9. októbra v Londýne a v jeho ponuke možno nájsť len taký tovar, ktorý môžu nosiť muži aj ženy zároveň. Nie je preto rozdelený na oddelenie pre mužov a ženy, všetok tovar je v jednom priestore a je určený pre obe pohlavia súčasne.

Prvý obchod je určený najmä pre mladšie ročníky vo veku od 18 do 24 rokov. Samozrejme, tím starajúci sa o chod tejto prevádzky tiež rád privíta aj starších, no mlado zmýšľajúcich a otvorených ľudí.

Podobných je po svete viac

Nejde o úplne prvý obchod, ktorý takýto tovar ponúka, podobných konceptov možno nájsť po svete mnoho. Adidas je však jedna z prvých komerčne známych a veľkých značiek, ktorá sa pre takýto druh obchodu rozhodla. A aj keď jednotlivé dámske a pánske oddelenia nemá, Adidas zachoval aspoň číslovanie jednotlivých kúskov. Stále ale platí, že rovnakú veľkosť S si môže kúpiť žena i muž, pretože napríklad tričko takejto veľkosti sadne obom pohlaviam rovnako.

Za vznikom podobných obchodov je najmä záujem zo strany zákazníkov. Ako web Vogue Business uviedol, môže za to najmä fakt, že mnoho žien rado nakupovalo tovar aj v pánskom oddelení. Na druhej strane to ale iné bolo s mužmi, ktorí zväčša do dámskeho oddelenia pre seba veci nenakupovali. Podobné gender neutral priestory tak ponúknu väčšiu diverzitu a viac možností, z ktorých si vybrať pre seba ten najvhodnejší kúsok.